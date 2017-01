Iskolatáska

Most úgy tűnik, sikerült, de nagyon nehezen találtam munkát, mert nem tudok írni, olvasni – ezt mondta a középkorú asszony a dermesztően hideg szobában a kiköltöztetésre várva. Nem 1910-ben, nem is a nyolcvanas években, hanem 2017-ben. Nem Albániában, nem is Ózdon, hanem az egyik legfejlettebb magyar városban, Győrben. Az analfabéta asszony tizenöt évet ült börtönben, nemrégiben szabadult. Kérdem én, tizenöt év alatt nem lehetett volna megtanítani írni, olvasni? Mit csinált másfél évtizeden keresztül a büntetés-végrehajtási intézetben? A sajátja mellett hol a szülők, az egykori intézményrendszer felelőssége, hogy ez az asszony máig nem tud írni-olvasni?



Az általános iskolákban, főleg a hátrányos helyzetű vidékeken, évről évre egyre több iskolakerülőt regisztrálnak még úgy is, hogy – elvileg – a családi pótlékot bukhatja, akinek a gyermeke nem jár be az órákra. Ez – az egyébként helyes – szabály is csak annyit ér, amennyit betarta(t)nak belőle. Az analfabéták számát ma Magyarországon 1–2 százalékra teszik. Ennél is nagyobb gond, hogy szakértők szerint a magyarok negyede funkcionális analfabéta, vagyis el tudja olvasni a betűket, a szavakat, de a szöveget, amit olvas, nem érti.



Jókora részük roma. Mi az integrációjuk kulcsa? „Egyértelmű, a fiatal generáció képzése." S kié a felelősség, ha nem járnak be az iskolába? „Erre is egyértelmű a válasz: a szülőké." Kérdéseimre a válaszokat a Bogdánból Németh Katalinná lett háromgyermekes, kézi úttisztítóként dolgozó roma asszony adta egy Lajta utcai panelház kilencedik emeletén. Kár, hogy nem volt nyitva az ablaka, s nem volt hangszóró a kezében.