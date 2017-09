Hívjon jövőre

Aki egy kicsit is ügyes, az maga is vállalkozik. Aki pénzt akar keresni és jó szakmunkás, de fél a vállalkozástól, az kiment Nyugatra. A maradékból válogathatunk, akik nem a legjobb szakemberek – így nyilatkozott egy mester a JóSzaki.hu felmérésében, amiben a szakember-közvetítő vállalkozás arra kereste a választ, miért iszonyatosan nehezen és hosszú határidővel találunk (ha találunk) csak szakembert egy-egy otthoni munkához. Valószínűleg tapasztalták már, hogy csöpögő csaphoz vonakodva jön ki (ha kijön) vízszerelő, egy kis fugázáshoz a burkoló, melléképület falazásához kőműves.



Mindannyian tele vannak megrendelésekkel, ha egyáltalán itthon dolgoznak. Rosszabb esetben így marad a könyörgés, a telefonálgatás, majd ismét a rimánkodás, garanciális javításnál pedig a kérés, majd végső esetben a reménytelen fenyegetés – ha egyáltalán a kivitelező még elérhető, s nem Salzburgban dolgozik egy ingatlanfejlesztésen.



Külső tágulási tartályt kellene ide felszerelni – mondta a gázkonvektor-tisztításra kihívott „szaki", s már hívtuk is volna Józsit, a csőszerelőt (őt is a „szaki" ajánlotta korábban), amikor szólt, ne tárcsázzunk: Józsi nyugdíjba ment. Akkor kit ajánl helyette? – kérdeztük. „Ajánlani? Senkit. Ismerek jó néhányat, de jó szívvel egyet sem ajánlok" – jött a válasz. Marad hát a fejvakarás, hogy a tél beállta előtt honnan szerzünk csőszerelőt. Meg marad – amilyen területen csak lehet – a csináld magad, vagy hívd el egy jártasabb barátodat kezdetű otthoni sufnituning – váltakozó sikerrel. Tényleg, ismer valaki egy ráérő villanytűzhely-szerelőt?