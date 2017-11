Építő kérdések

Egy építőipari cég felméréséből kiderült: senki nem akar ma építős szakmát tanulni. Úgyhogy ha panaszkodunk, hogy nincs elég kőműves, burkoló, villanyszerelő, megnyugodhatunk: nemsokára ennyi se lesz.



Ha valaki házat szeretne építtetni, jó eséllyel csak 2019-re vállalják el a generálkivitelezők, kisebb munkákra sokszor lehetetlen szakembert találni, s a kocka már évekkel ezelőtt megfordult: nem a szaki keresi a munkát, hanem a megrendelőnek kell könyörögnie. Sokszor szó szerint.



Az építőipar presztízse rég megkopott, s hiába próbálja az oktatáspolitika erőszakkal a kétkezi szakmák felé lökdösni a diákokat, ez sem elég. Az sem segít, hogy a közismereti tárgyak leépítésével inkább a szorgos robotok, mintsem a művelt, de szakmailag magasan képzett szakemberek képzése a cél. Így aztán sokaknak nem alternatíva, hogy tizennégy évesen egy életre szóló (pálya)választásra kényszerítsék a gyereküket, aki ehhez a döntéshez még javában gyerek.



A megkérdezett diákok a jövő miatt azért aggódnak. Már most féltik a megélhetésüket, sokan bizonyára az életüket végigrobotoló szüleiket látva, akik szorgalmas munkával sem tudtak megnyugtató életszínvonalat összekalapálni évtizedek alatt.



Pedig semmi kétség, az építőipari szakmák ma a „nyugdíjas állások", ha nem is könnyűek; akinek van affinitása és szorgalma, különösebb kepesztés nélkül is vígan megél majd. Ha pedig annyi gógyija is van, hogy saját vállalkozást indítson, netán nyelvet is beszél, az még a leendő gyerekei jólétét is jó előre bebiztosítja. Így hát a szülők, akik jogosan aggódnak amiatt, hogy merre terelgessék a gyereküket, hiszen a húsz év múlva keresett munkakörök jelentős része napjainkban még nem is létezik, legalább abban biztosak lehetnek, hogy a házakat húsz év múlva sem a mesterséges intelligencia fogja felépíteni. Kérdés, hogy lesz-e más vállalkozó.