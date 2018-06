Hétfőn látványos előadással kezdődött meg Győrben a XIV. Magyar Táncfesztivál programsorozata. A folyók városában megrendezett esemény mottójául mi mást is választhatott volna a szervezőcsapat, mint azt, hogy Áramlás. Találó a szlogen, hisz a tánc olyan, mint egy folyam. Olykor a zene hullámain elemi erővel hömpölyög, magával ragadva táncost és nézőt egyaránt, mint a tavaszi nagyvizek idején az áradó Duna. Máskor lágyan ringat, megnyugtat, gyönyörrel tölt el, mint a Tisza Petőfi verseiben.



Ez a hasonlat jutott az eszembe a Győri Balett nyitó előadásán, a Velekei László koreográfiájában színpadra állított Piano-Plays című darabot látva. Az önmagában is különleges élmény, ha Liszt és Wagner zongoradarabjait valaki élőben hallhatja, ám az igazi gourmet csemege, ha ezt látványos fényjáték, valamint a klasszikus és modern balett elemeinek mesterien összesimított, vegytisztává edzett ötvözete kíséri.



Találó a mottó azért is, mert az áramló folyó a tengerig tartó útján magával sodorja mindazon országok emlékét, amiken keresztülrohan. Ezt teszi a táncfesztivál is, hisz évről évre több és több külföldi előadó mutatja meg tehetségét Győrben, Székelyföldtől Oroszországig, Szegedtől Havannáig.



Látványos hét vár tehát a tánckedvelőkre, számtalan élmény, számtalan forrásból. És hogy Kiss János igazgató invitáló szavait idézzem: a fellépő művészek mindent meg fognak tenni azért, hogy elérjék a művészet legfőbb célját, a katarzist. Én remélem, hogy ez a katarzis egy igazi közösségi élményben csúcsosodik majd ki 2023-ban, amikor a Kisalföld fővárosa Európa fővárosa is lesz. Kulturális értelemben.