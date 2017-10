Ilyen erős hurrikán nem tartott még Európa felé

Tóth Tamás közölte: az Egyesült Államok légkörkutató hivatala, a NOAA 1851 óta íródó feljegyzései szerint nem volt még ilyen erős, Európa felé tartó hurrikán. "Teljesen példátlan", hogy ez a 3-as erősségű vihar Európa felé vette az irányt - mondta, hozzátéve: egy hurrikán 2005-ben elérte az európai partokat, de az nem volt ennyire erős.



Mint mondta, az Ophelia jelenleg az Azori-szigetektől tart a Brit-szigetek felé, elsősorban Írországot "találja el". Hozzátette: a számítások azt mutatják, hogy már nem hurrikánként, hanem mérsékelt övi ciklonként ér partot, de akár 160-170 kilométeres széllökések is lehetnek az ír partoknál. Felhívta a figyelmet arra is: napra pontosan harminc éve történt, hogy az addigi legerősebb viharciklon érte el a Brit-szigetek déli részét. Szavai szerint az Ophelia "megbolondította" Európa és Észak-Afrika időjárást, mivel a ciklon által a Szahara felől beszívott meleg levegő miatt Spanyolországban 36, a Kanári-szigeteken 43 Celsius-fokos maximális hőmérsékletet mértek, de a marokkói 40, valamint az angliai 25 fok is abszolút szokatlannak számít ilyenkor, október közepén.



A meteorológus jelezte: az októberi szép, tartós meleg Magyarországon is részben annak a levegőnek köszönhető, amely a hurrikán előtt Európa felé áramlik. Tóth Tamás elmondta azt is: a hurrikánok erősségét a "fűtőanyag-mennyiség" határozza meg, és a fűtőanyag ebben az esetben a meleg óceán, energiájukat a meleg tengervízből merítik. Márpedig idén nemcsak a légkör és az északi félteke hőmérséklete szokatlanul magas, hanem emiatt az óceán vizének hőmérséklete is. Az is érdekes, hogy nagyon északon, majdhogynem a 30. szélességi fokon alakult ki, noha a hurrikánok alapvetően a trópusi égöv jelenségei.