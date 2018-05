A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja magas lesz

A pázsitfűfélék pollenszórása várhatóan országszerte tovább erősödik az elkövetkező napokban, pollenkoncentrációjuk jellemzően már most is magas, de helyenként - elsősorban az Alföldön és a Dunántúl déli részén - már elérhette a nagyon magas szintet is - figyelmeztet az Országos Közegészségügyi Intézet a hivatalos Facebook-oldalán csütörtökön közzétett jelentésében.

Közölték, a kőris pollenje továbbra is többfelé magas koncentrációban lehet jelen, a tölgy, a platán, a nyír, a fűz, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenszezonja hamarosan véget ér, pollenkoncentrációjuk jellemzően már csak alacsony-közepes szintet ér el.



Elkezdődött néhány nyári gyom virágzása is, a lórom pollenkoncentrációja alacsony, az útifűé helyenként elérheti a közepes szintet.



A kevésbé jelentős allergének közül helyenként magas koncentrációban lehet jelen a fenyőfélék és az eperfafélék, valamint még alacsony koncentrációban a dió és a bükk virágpora, illetve megjelentek a levegőben a vadgesztenye és a bodza virágporszemei is.



A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakul - írták.