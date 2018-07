Üstökösként fejlesztenék sportcentrummá a pályát Győrben

Kezdőrúgás – Talabér Borka és Csenge pár év múlva már apukájukkal az egykori Rekard-pályán rúghatják a bőrt. Fotó: Béres Márton

Több mint húsz éve már, hogy az öltözőben a penész, a pályán a gaz az úr Kisbácsán, az egykori Rekard-pályán. A pályát a valamikori beépítetlen területen Kisbácsa lakói akkori cégekkel összefogásban építették. 1992-ben felszámolója adta át üzemeltetésre a területet az akkor megalakuló Rekard–Junior FC-nek. Ennek az egyesületnek a bevételét az ott működő étterem, s később kialakított piac helypénze adta.Ekkorra több mint kétszázan – gyerekek, felnőttek – futballoztak különböző korosztályokban itt. 1994-ben aztán a Primó Italgyártó Rt. a felszámolótól megvásárolta a pályát, majd két év múlva értékesítették a Rapid FC-nek. A foci és a csapat szép lassan elsorvadt. Sokak szerint egy idő után inkább a magánérdek dominált a sporttelep működtetésében, ezért lakossági bejelentésre az ügyészség kezdett vizsgálatot. A pályát birtokló sportegyesületet a bíróság megszüntette, az ingatlantulajdont az államnak adta 2003-ban, ám az ítéletnek az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséig a pályát egy kft.-be menekítették, a tulajdont pedig rá is jegyezték.A felperes, az állam azonban tovább harcolt a terület visszaszerzéséért. Sajnos ez idő alatt a sporttelepen álló épületrész siralmas állapotba került. Időközben kiderült, a sporttelep egy részére lakóingatlanokat is terveztek, a másik részt a törvényi előírások miatt használták volna csak tömegsportra.Az Üstökös FC munkatársai az öröm mellé hatalmas feladatot is kaptak.Végül jogerősen is az államé lett a kisbácsai pálya 2010 októberében, s a per felülvizsgálata is a pálya állami tulajdonát erősítette meg. Azóta a győri önkormányzatnak a nemzeti vagyonkezelőtől sikerült megszereznie, s most működtetésbe adta.„Indulhat a kisbácsai pálya labdarúgócentrummá fejlesztése. A létesítményt a területtel kiegészítve az Üstökös FC a múlt heti városi közgyűlésen kapta működtetésbe. A beruházások döntően társaságiadó-felajánlásokból valósulhatnak meg, amelyhez vállalkozások bekapcsolódására számítunk" – közölte Bárány István, a városrész önkormányzati képviselője. A tervek szerint egy sport- és szabadidőközpontot alakítanak ki a kéthektáros területen.A kiszolgálóépület (és a pálya) katasztrofális állapotban van: a tető több helyen beázik, betöréses lopásról árulkodnak a levágott és elvitt fűtéscsövek, radiátorok nyomai.Katona Tibor, az utánpótlás-neveléssel foglalkozó Üstökös FC elnöke elmondta: már tíz éve jelezték, szeretnék felújítani és működtetni a pályát, így számukra nagy örömet jelent a mostani döntés.Az öröm mellé azonban hatalmas feladatot is kaptak: a teljes felújításra fordítandó összeget a vállalkozások társasági adójából finanszírozhatják. Ehhez viszont sok céget meg kell győzniük: ide utalják az adójukat, hiszen hasznos fejlesztésre költenék. Mivel összesen több százmillió forintról van szó, három ütemre bontották a beruházást.Az öltözőket és kiszolgálóépületeket el kell bontani, helyettük a pálya másik részén újakat húznának fel, kis és nagy méretű füves és műfüves pályák épülhetnek, emellett a szabadidősportos fejlesztések valósulnak meg.A tervek szerint például futópályát is kialakítanak a terü-leten.