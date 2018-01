Újabb csirkehúst vett az ikrényi férfi - Vajon ez is világít a sötétben?

Fotók: Bertleff András

, hogy az illető múlt év végén, a két ünnep között egy boltban csirkemellet vett, amelynek egyik felét elkészítette, másik felét azonban véletlenül nyersen a vágódeszkán felejtette szilvesztereste. Amikor hajnalban hazaért, észrevette, hogy a konyhából derengő fény szűrődik ki: a hús világított halványkéken. Ebből múlt héten mintát is hozott szerkesztőségünkbe, ahol mi is tapasztaltuk a szokatlan jelenséget.

Az esettel megkerestük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih), ahol azt mondták: a fénykibocsátás pontos okát laboratóriumi vagy – az élőállat-állományig, annak takarmányáig visszanyúló – nyomonkövetéses vizsgálattal lehetne megállapítani, de két lehetséges magyarázatot azért adtak. Az egyik szerint valamely Pseudomonas baktériumfajjal szennyeződött a hús, amely sötétben fluoreszkáló pigmentet termel. Emellett azt a lehetőséget vetette fel a hatóság, hogy foszforvegyületek foszforeszkálása okozza a jelenséget.Az ikrényi férfi most arról számolt be lapunknak, hogy a minap egy másik boltban is vett csirkehúst, amelyet ugyanúgy elöl hagyott ugyanazon – az előzőleg elmosott – vágódeszkán. Kíváncsi volt, hogy ez is világítani fog-e, de nem történt semmi ilyesmi, így nem jutott közelebb a rejtély megoldásához. Hozzátette azt is: a Nébih-től – amelynek korábban bejelentette az esetet – a cikk megjelenésének délutánján felhívták, hogy az előző nap vizsgálatot végeztek abban az üzletben, ahol a húst vásárolta, és mindent rendben találtak.