TAPS-díjra érdemes bábszínházi látványtervek: tartalom és forma egységben

Misi mókus kalandjai

A halhatatlanságra vágyó királyfi

Münchausen báró kalandjai

Bolgár páros nevéhez fűződik Münchausen báró kalandjainak színpadi megvalósítása, a látványterv Svila Velichkova munkáját dicséri: 1986-ban végzett Szófiában a nemzeti képzőművészeti akadémián díszlettervezőként, két felnőtt fia van, Hamburgtól Thesszalonikiig számos színházban volt alkalma művészete bemutatására: „Van már vagy két évtizede, hogy a Vaskakas igazgatónője, Kocsis Rozi látta az egyik Biserka Kolevskával közös előadásunkat, melynek következtében Győrben színpadra vihettük az Alice című darabot – mondja a kezdetekről. – Gyakorlatilag azóta barátok vagyunk és ebben az évadban is szívesen vállaltuk az újabb feladatot." Velichkova tudását, referenciáit igazolja több mint harminc bábszínházi darab felépítése, két évtized televíziós munkái és részvétel azokon a fesztiválokon, melyekre a világ minden földrészéről meghívást kapott.„A Münchausen díszlete tulajdonképpen egy fantáziatérkép, egy nyolcvan négyzetméteres kaland – részletezi látványterve céljait a hazája nyelvén kívül angolul, franciául és oroszul is beszélő művész. – Magam is szeretek utazni, a térkép csak egy ötlet volt, de szerintem tökéletesen passzol a Münchausen báró kalandjai mondanivalójához. Három évtizede dolgozom színházak számára, és miközben a terveket és a rajzokat készítem, már tudom, hogyan kelnek majd életre a műhelyben és hogy fognak kinézni, amikor minden készen lesz. Ezért meglepetések ritkán érnek, Münchausen esetében sem történt semmi váratlan. Különben pedig imádom a különleges, a szó jó értelmében őrült ötletek valóra váltását, ezért amit csinálok, az nem munka, hanem maga a boldogság."Az év egy másik sikeres bemutatójának, A halhatatlanságra vágyó királyfinak az öltözékeit napjaink egyik legkiválóbb jelmeztervezője, Szűcs Edit álmodta meg: ismertségéhez elég, ha csak az Oscar-díjas Saul fia című filmet vagy a színpadon megunhatatlan Mamma Mia! musicalt említjük. Nem tartja külön szakmának a bábszínházi megbízásait, hivatásában elválaszthatatlanok filmes és kőszínházi munkáitól.„Ebben a darabban a legizgalmasabb feladatot az élet nagy kérdései jelentették, azaz miként közelítsünk a halállal való szembesítéshez – tér vissza a megvalósítás tervezői elképzeléseihez. – A témát a gyerekek iránti kíméletből általában kerülik a szülők, viszont ebben az előadásban népmesei motívumok által sikerült rátalálni a kisebbek érzékeny pontjaira. A feldolgozás az ismert civilizációk széles körének mítoszaiból, szertartásaiból merít, a maszkok és a testöltözékek jelenítik meg a különböző szellemiségű népek gondolkodását, kultúráját. A királyfi története azért is tanulságos, mert a legifjabb nézőkre is a nyitottság, a látottak és hallottak pozitív befogadása volt a jellemző."Szűcs Edit öltözetei tartalmat tükröznek, dramaturgiai jelentőséget hordoznak. És ezt a nála fiatalabb díszlettervezővel, Cziegler Balázzsal együttműködésben tudták megvalósítani. A mohácsi származású alkotótárs a pécsi középiskola után tizenegy éve szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező szakán. Minden műfajban kipróbálta magát, közreműködött dráma, opera, operett, musical színpadra állításában, sőt, alkotott Juronics Tamással is a Szegedi Kortárs Balett számára.„Mikor kezdődött a közös munkám a Vaskakassal? – kérdez vissza, s aztán sorolja: – Még a régi otthonukban Parti Nagy Lajos művével, A pecsenyehattyú és más mesékkel, amelyet követően már Tengely Gábor hívott újra, az új helyen pedig a Király Kis Miklós című előadásban segédkeztem. Tavaly Budapesten Markó Róbert rendezővel együtt dolgozva díjat nyertünk A csillagszemű juhásszal, s innen már csak egy ugrás a halhatatlan királyfi. A szín- és formavilágot Szűcs Edittel terveztük, igazodva a rendező instrukcióihoz. A színpadképpel, a gyűrűs-forgós díszlettel a mitikus hagyományokra épülő univerzumot fejeztem ki, azt a világot, amelyben a királyfi egyfolytában úton van.Felvidéki származású az ugyancsak közkedvelt Misi Mókus kalandjai című játék látványtervezője: gyökereit Jányokra és Dunaszerdahelyre teszi, a cseh főváros színművészeti egyetemének bábtanszékén tervezői szakon végezte el felsőfokú tanulmányait. Boráros Szilárd pályájának érdekessége, hogy prózai színházi megbízásait inkább Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból kapta, jövőre a lista Horvátországgal bővül. „A Vitéz Lászlón nőttem fel, a népi figura írója, rendezője, főszereplője, a Szervusztok, pajtikák! beköszönéséről is híres Kemény Henrik egy életre megfogott a művészetével. A mostani produkciónkba pedig úgy kerültem, hogy az Markó Róbert rendezésében közös a zalaegerszegi Griff Bábszínházzal, ahol szintén dolgozom."A TAPS-díjra jelölést – társaival együtt – természetesen megtiszteltetésnek tartja az 50. életévében járó látványtervező. Azon művészekhez tartozónak vallja magát, akik egy személyben szeretik megtervezni a díszlet- és a jelmezelemeket. „Ez így rögzült, így természetes a prágai iskola követői számára – fűzi hozzá Boráros Szilárd magyarázatként. – Mindig a történet terét próbálom meg létrehozni, és hozzá azt, hogy néznek ki, hogyan mozognak a benne élő figurák. Ha a szavak embere lennék, könyvet írnék, de mivel rajzolni tudok, így térbeli tárgyak létrehozására vagyok képes, ezzel pedig máris ott vagyunk a bábszínházi alkotás színterén."