Öblítik a hálózatot, jóváírják a számlán Győrszentivánon

Győrszentivánon folytatódik a vízhálózat öblítése az alábbi menetrend szerint:



– Április 24-én kedden éjszaka Győrszentiván nyugati területei, a Vonal út környéke

– Április 25-én szerdán éjszaka Győrszentiván keleti területei , Egysori utca - Molnár utca körzete

– Április 25-26-27-án napközben Győrszentiván dél-keleti utcái.



A munkákról a Pannon-Víz szakemberei elmondták, hogy április 24-én és 25-én a főnyomó vezetékekben hoznak létre nagy sebességű vízáramlást. Ez az intenzív vízmozgás gyakorlatilag leborotválja a vezetékek belső faláról az elszíneződést okozó lerakódásokat.



Az öblítéseket minden alkalommal 23 órakor kezdik és legkésőbb hajnali 5 órakor fejezik be. A munkálatok idején is fogyasztható az ivóvíz, de ivóvizes tartálykocsit is irányítanak az érintett körzetekbe. Kérik, hogy a fehér ruhák mosása előtt szemrevételezéssel ellenőrizzék a megfelelő vízminőséget.



Április 25-26-27-én az Árnyas, Páskom, Kard, Jogar, Regös utcákban sűrített levegős vízvezeték öblítést végznek, mely a szokásos vízöblítésnél még hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé. Az öblítésre a délelőtti órákban kerül sor.



Az öblítésekkel szeretnék elérni, hogy a nyári csúcsfogyasztás idején minél kevesebb alkalommal találkozzanak a fogyasztók elszíneződött ivóvízzel.



Az öblítések befejezése után az érintett területek lakói - így többek közt a győrszentivániak is- vízdíj kompenzációt fognak kapni, melyet számlájukból automatikusan jóvá ír a szolgáltató.