Négy mobiltelefon, egy előfizetés - Nem adtak tájékoztatást olvasónknak a hűségidőkről

Négy mobiltelefon van az előfizetésemen. Januárban kértem, hogy az én telefonomat egy másik készülékre cseréljék le. A SIM-kártyát át is rakták az újba. A számla érkezésekor viszont kiderült, hogy az új készüléket nem az én hívószámomra írták, hanem a lányoméra, megemelve egyidejűleg az előfizetési díjat és rátéve két év hűségidőt. Pedig a lányom már nem akarja a számát, a telefonját használni. Másik lányom se, de az övén is van hűségidő, ami miatt nem tudja az előfizetést megszüntetni. Nem tudom, hogy került erre a készülékre is hűségnyilatkozat, ami miatt használat nélkül is havi hétezer forintot kell fizetni. Eddig gyermekeim hadakoztak személyesen, elektronikus levélben a szolgáltatóval, de normális tájékoztatás egyszer sem érkezett. Én is írtam nekik, tájékoztatást kértem arról, miért nem az én készülékemre került a hűségnyilatkozat. Hiába kértem, írják meg kapcsolási számonként, mikortól meddig és miért van minden számon hűségidő -

Szakemberek adnak tanácsot



A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakemberei Győrben a Bajcsy-Zsilinszky út 44. szám alatt, a 202-es helyiségben várják az ügyfeleket hétfőn és csütörtökön 12 és 16, kedden és pénteken 9 és 13 óra között (gyor@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu, 30/891-6625).

írta olvasónk.Azokban a helyzetekben, amikor a szolgáltatóval folytatott levelezés nem vezet eredményre, békéltető testülethez lehet (96/520-217, 34/513-010) fordulni. Olvasónknak ezt mindenképp érdemes megtennie, a békéltetők eljárása ingyenes, bíróságon kívüli vitarendezési lehetőséget jelent. S a vevő döntheti el, melyik békéltető testületet választja, elmehet a lakhelyéhez közelebbihez, ha neki az kényelmesebb. Viszont sem panasztételének, sem a békéltető testületi eljárásnak nincs halasztó hatálya, emiatt nem tolódik ki a fizetési határidő, ezért érdemes kifizetnie az előfizetési díjat és egyidejűleg közölnie a szolgáltatóval, hogy nem tartja jogosnak követelését.