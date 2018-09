Megújult a csornai őstermelői piac helyszíne

A cél a helyi, és környéki őstermelők támogatása.

Csorna önkormányzata az őstermelői piac fejlesztésére több mint 61 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozta.Csorna belvárosi részében az évtizedek óta működő őstermelői piacnak helyet adó tér állapota az évek alatt folyamatosan romlott, valamint az áruk kirakására sem találtak megfelelő megoldást.A felújítást megelőzően a terület leromlott állapota, a piacként üzemelő funkció ellátására kevéssé volt alkalmas, így Csorna önkormányzata a 61,9 millió forint összköltségű európai uniós támogatásnak köszönhetően ezen meglévő őstermelői piac területének fejlesztését, korszerűsítését valósította meg.Az őstermelői piac korszerűsítésének hatásaként a helyi gazdaság, ha nem is nagy volumenű, de fejlődése várható. A partnerek az agglomeráció településeinek őstermelői, így a cél a helyi, és környéki őstermelők támogatása volt.A támogatásnak köszönhetően nemcsak megújult a piaci tér, hanem az őstermelők piaci pozíciói is javulni fognak, továbbá, a város lakóinak legnagyobb örömére szépen megújult a belváros egyik köztere is.