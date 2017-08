Megható írással búcsúztak a munkatársak elhunyt győri főnöküktől

"Fájó szívvel búcsúzunk Lévai Józseftől



Lévai József 1950. augusztus 1-jén Győrben, egy kereskedő család gyermekeként látta meg a napvilágot. Gyermekkoráról mindig azt emlegette, hogy az akkor `győri papkert´-nek nevezett városrészben nevelkedett, majd 10 éves volt, amikor a család az újvárosi Festő utcába költözött. Az általános iskola után a Bercsényi Gimnáziumban tanult, majd később üzletvezető és szakács végzettséget szerzett. Először Édesanyja mellett kezdett el dolgozni a kereskedelemben, majd később ő maga is vállalkozó lett.



Életében nagy jelentősége volt a Kossuth utcában található József templomnak, ahol keresztelkedett, hiszen itt volt elsőáldozó is, majd Feleségével szintén ebben a templomban fogadtak örök hűséget egymásnak 1972. augusztus 5-én. Ezután 13 évig laktak együtt a szülői házban – ahol magát az esküvőt is tartották -, majd később Veszprémben és Tihanyban kezdtek el dolgozni, mint kereskedők. Emiatt nem csak a győriek, hanem e környékbeliek is rengetegen mondhatták Őt barátjuknak.