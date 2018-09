Margaret Island: nyitottságra szeretnénk ösztönözni a közönséget és saját magunkat - interjú

Az új dalokhoz köthető személyes élményeikről mesélt Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf.

Dalszövegeiket tekintve egyre több saját szerzeménnyel találkozhatunk az albumon, de a korábbi Margaret Island dalokból jól ismert Hujber Szabolcs mellett a zenészlegenda Bródy János, és a népszerű kortárs költő-slammer Kemény Zsófi is írt szövegeket az albumra.

A rendhagyó koncert után egy kicsit "keveredtem-kavarodtam", és egy igazi rajongóba botlottam.

Minden győri fellépésükre elmegyek. Nagyon sok szeretetet adnak a dalaikkal. A kezdetektől nyomon követem őket, az autóban mindig az ő zenéjük szól, a gyerekeim is szoktak ilyenkor dúdolni. Szeptember 21-én ott leszünk - négy barátnőmmel - a Budapest Parkban, a lemezbemutató koncerten

Pólya Csilla (jobbra) mindig szívesen elkíséri barátnőjét, Tuider-Szalay Adriennt a koncertekre.

A Lemezjátszó nevű programsorozat tavaly tavasszal indult, helyszíne a budapesti B32 Galéria és Kultúrtér.

Az újbudai hely – nyár kivételével – havonta egy vagy két ismert zenészt vendégül lát. A muzsikus kedvenc albumát lejátsszák bakeliten, és előtte, közben és utána Horváth Gergely, a Petőfi Rádió egykori vezetője beszélget a zenésszel a dalokról.

A Lemezjátszót szervező Bársony-Németh Péter és a Fülesbagoly blog csavart egyet a történeten, és a Margaret Island zenekart kérték fel, hogy ezúttal ne egy másik, hanem a saját, új nagylemezükről meséljenek, ráadásul megjelenés előtt.

A szervezők egy hat állomásos országos turnét hoztak tető alá. Szeptember 3-án Pécs, 4-én Szeged, 5-én Debrecen, 6-án Győr, 7-én Székesfehérvár és 9-én Budapest egy-egy klubjában hallgathatták meg a rajongók a teljes albumot.

Az esteken ott volt a Margaret Island három oszlopos tagja: Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf . Az eseményeken elhangzottak a dalokhoz köthető személyes élményeik, és zárszóként minden este előadtak élőben 2-3 új dalt akusztikusan.





Szeptember 10-én jelent meg a Margaret Island új, III című lemeze. Az együttes rajongói már az előtte lévő napokban, exkluzív környezetben,A szeptember 6-i turnéhelyszín a Rómer Ház volt, ahol a zenekar három oszlopos tagjával, Lábas Vikivel, Füstös Bálinttal és Törőcsik Kristóffal - a telt házas esemény előtti órában - beszélgettem.Törőcsik Kristóf: Számunkra ez egy lelki utazás. Nincs két ugyanolyan koncert, vagy két ugyanolyan este.Füstös Bálint: Ez egy teljesen új formátum, hogy a hallgatóság előtt arról beszélgetünk, számunkra mit jelentenek ezek a dalok. Fura látni az első visszajelzéseket. Mivel ez egyben egy közönségtalálkozó is, igazából kérjük is őket, hogy osszák meg velünk az első benyomásaikat.Lábas Viki: Néhány hónappal ezelőtt még dolgoztunk a dalokon, most meg már bakelitről hallgatjuk több különböző városban, mindenhol más és más közönséggel. Volt, ahol jobban megőrültek, és volt, ahol csendesebbek voltak. Mindenkihez máshogy értek el a dalok, sokan másnap írták meg nekünk a véleményüket.Közösségi élményT. K.: Van. (nevet) Három eleme van, mondjunk el mindhárman egyet-egyet! Először guggolunk tízet egymás kezét fogva, a végén felugrunk.F. B.: Utána a kezünket feltartva (még mindig fogjuk egymás kezét) felfele nézünk, és elkiáltjuk magunkat, hogy "energia".L. V.: Majd körbeállva, egymásra tett kézzel felkiáltunk: "Margitsziget".F. B.: A bakelit közösségi élménnyé formálja a zenehallgatást. Leülünk, és nem kalandozunk el úgy, ahogy azt akkor tesszük, amikor a mobilunkon hallgatunk valamilyen zenét. Ez így egészen más élmény. Nem jönnek közben üzenetek vagy értesítések.L. V.: Egy kicsit serceg, amikor a tűt rárakják a lemezre. Ez a hang olyan melegséget áraszt. Én örököltem édesapámtól egy lejátszót, de tudjuk, hogy már nagyon ritka, ha valaki ezen hallgat zenét. Ezért, és a gyártás költségei miatt csak erre az alkalomra készültünk ezzel a formátummal, az új album CD-n lesz kapható.L. V.: Fúvós szekció és vonósok is közreműködtek, sőt elektronikus hangszínekkel is dolgoztunk.F. B.: Egyre többet vokálozunk Kristóffal, és én játszom mandolinon is.T. K.: Én pedig az elektronikus dalok felépítésével, szerkezetével foglalkoztam. Szerintem az új lemezzel kapcsolatban még az az érdekes, hogy nagyobb ívű, 4-5 perces számokkal is kísérleteztünk.Mint egy második családL. V.: Idén volt, hogy a legtöbb nagyszínpadon léptünk fel. Emellett a leginkább balesetben gazdag nyár is volt. Amit az elmúlt két évben megúsztam, az most megtörtént. Például beestem a lámpák közé, és a forró színpad állandóan felégette a talpamat. Egyedül a hangom nem ment el. (nevet)T. K.: Intenzív nyár volt.F. B.: Akár újra is kezdenénk. Örülnénk, ha most újra május lenne.L. V.: Igen, koncert után szoktunk menni valamerre, ha másnap nincs semmi elfoglaltságunk. Legtöbbször viszont a buszban beszéljük meg a dolgokat.F. B.: Nyitott, egymásra odafigyelő csapat alakult ki. Mintha a második családunk lenne.T. K.: Az új lemez hármunkra is nagyon jó hatással volt. Még szorosabbra fűzte a kapcsolatunkat.Elhagyni a skatulyákatF. B.: Nagyon jól esik, ha hallom a rádióban a dalainkat, de számomra két dolog van, ami igazán megérint. Az egyik, amikor együtt énekelnek velünk a közönség soraiból (vagy akár már a koncert előtti percekben énekelni kezdenek), a másik pedig az, amikor valaki elmesél arról egy történetet, hogy hogyan hatott az életére valamelyik dalunk.L. V.: Nem azért kezdtünk el zenélni, hogy híresek legyünk, hanem önmagáért a zenéért. Ezzel az új lemezzel nyitottságra szeretnénk ösztönözni a közönséget és saját magunkat is. El akartuk hagyni a skatulyákat, és minél sokszínűbben, több műfaj lehetőségeit kihasználva alkotni.T. K.: Többen mondták, hogy ez a lemez más, mint az eddigiek.F. B.: Nem az elért dolgokhoz mérném, hogy mi a vágyam, hanem azt szeretném, hogy a jövőben is így, ilyen zenével álljunk fel a színpadra.T. K.: És legyen benne kihívás. Legyen kilátásban olyan, ami más, mint a korábban tapasztaltak.L. V.: Egy kicsit feszegessük majd a határainkat. Amit korábban lehetetlennek hittünk, az most megtörtént, és remélem, hogy amit ma hiszünk annak, a későbbiekben az is megvalósulhat. Szeretnénk a mostani energiánkkal megalapozni azt, ami 5-10 év múlva lesz. Sőt, 90 évesen is üljünk így itt. Menjen ez egy életen keresztül.- meséli Tuider-Szalay Adrienn, aki barátnőjével, Pólya Csillával érkezett a Rómer Házba.