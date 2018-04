Made in Hungary: kerékpárút, ha egy oszloppal találkozik Győrben - fotó

Olvasónk hívta fel a figyelmet a jelenségre ezzel a fotóval. A szaggatott vonal nyilván az eredetinek gondolt nyomvonalat mutatja.

Ha a bejelölt útvonalon folytatták volna a kerékpárút felfestését, akkor annak a közepén egy villanyoszloppal találnák szemben magukat a kerékpárosok. Egy megoldás maradt, a nyomvonaltól eltérni és egy ívvel kikerülni a villanyoszlopot. Így viszont a gyalogosoknak kijelölt hely lett szűk egy szakaszon; azon a részen ketten egymás mellett már nem is férnek el. Ezt sikerült megcsinálni 2018 márciusában.Az új turbókörforgalomban jól lehet haladni, nagy szükség volt rá, ezzel nincs is gond. De az olvasónk által készített fotót tényleg meg kellene magyarázni; leginkább azt, hogy az új lámpa helyét miért nem lehetett úgy megtervezni, hogy az ne essen a leendő kerékpárút közepére.Azt csendben tesszük hozzá, hogy ezenkívül két másik helyet is találtunk – amikor körbesétáltunk a körforgalomban –, mindkettőnél látszik, hogy szintén rossz helyen lett volna egy-egy KRESZ-tábla, de ezeket arrébb tették, az oszlopnak fúrt lyukakat pedig újraaszfaltozták.)Máthé-Tóth Pétert, a Győri Útkezelő Szervezet sajtószóvivőjét kerestük meg ezek után a jogos kérdéssel: a lámpaoszlopot miért a kerékpárút közepébe tervezték? Vagy nem is tudták, hogy ott majd kerékpárút lesz?



„Több oka is van annak, hogy ez a lámpaoszlop oda került – szólt a válasz. – Mindenekelőtt az, s ez a magyarázat is, hogy a közműrendszer olyannyira kiépített már az alap alatt, hogy máshová nem lehetett tervezni. Nyilván azt is kiszámította a tervező, hogy a lámpafej mekkora fényt vetít, s ez is megszabta a hely kijelölését. A járda-kerékpárút melletti terület (a fotón is látható zöldterület) a MOL magánterülete, ahova nem lehet közvilágítási hálózatot építeni és oszlopot sem lehet állítani. Ausztriában is előfordul ez olyan helyen, ahol sűrű közműhálózat van a burkolat alatt és nem áll rendelkezésre idealisztikusan elegendő hely. "

Tény, kár is ezen vitázni, hogy a gyalogosoknak kijelölt járdán „lokális szűkületet" okozott ez a megoldás, tette hozzá a szóvivő, de hangsúlyozta, hogy ezt a jogszabály – bizonyos szintig – engedi. A gyalogosforgalom a szakemberek szerint az érintett részen sokkal gyérebb egyébként, mint a másikon, ahol már ilyen gond nincs.Ettől persze az is tény, s ezt már mi tesszük hozzá, hogy Ausztriában ilyet nem látni egy vadonatúj körforgalomban.