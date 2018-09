Kisalföld 7próba - JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A játék szervezője:

LAPCOM ZRT.

Telephely: 9021 Győr, Újlak utca 4/A

Adószám: 11932642-2-08

Cégjegyzékszám: 08-10-001860



A játék időtartama: A játék 2018. október 5-január 4. között zajlik.



A játék definíciója:

A Kisalföld 7próba játék során a Szervező a tevékenységét népszerűsíti, közösségi aktivitásra invitálja és a játékon keresztül jutalmazza a játékban résztvevőket. A játék keretein belül Győr-Moson-Sopron megyei általános iskolák felső tagozatos osztályait és tanáraikat célozzuk meg, hogy egy szórakoztató vetélkedővel segítsük a közösség összekovácsolását, ezzel is hozzájárulva szociális fejlődésükhöz, megtanítva őket a felelősségteljes és tudatos internet használatra is, valamint célunk még a Média megismertetése és megszerettetése a fiatalokkal.



Nyeremények:

- Fődíj – I. helyezett: 250.000 Ft értékű álomnyeremény

- II. helyezett: 150.000 Ft értékű álomnyeremény

- III. helyezett: 100.000 Ft értékű álomnyeremény

Az álomnyeremény kapcsán a fent meghatározott értékben a nyertes osztályok dönthetik el, hogy osztálykirándulásra, műszaki cikkre vagy sportfelszerelésre költik.



A játék során az első-három helyezett osztályt vezető/képviselő pedagógust is jutalmazzuk. Nyereményük egyenként egy 2 főre szóló wellness hétvége.



A nyeremények köre a szavazás végéig bővülhet. A nyeremény készpénzre nem válthatók.



A játékban történő részvétel feltételei:

Játékunkban Győr-Moson-Sopron megyei iskolákat keresünk meg. A 7 próbában az iskolák felső tagozatos diákjai (a régi rendszer szerinti felső tagozatos osztályok számára lehet (5-8 évfolyam), 6 osztályos iskola esetében (1-2 évfolyam), 8 osztályos iskola esetében (1-4 évfolyam)) vehetnek részt, akik nem egyénileg, hanem iskolájukat képviselve, osztályként, osztályfőnökük vagy egy általuk választott pedagógus irányításával/ képviseletével indulnak a Kisalföld 7próbán.



Jelentkezés: A játékban való nevezéshez elengedhetetlenül szükséges egy maximum 3 perces viedó e-mailban történő beküldése, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: iskola neve, címe és elérhetősége, a nevező osztály megnevezése (pl. 6/A), létszáma és a képviseletet ellátó pedagógus nevét és elérhetőségét. Ezenkívül szükséges az osztályközösség rövid bemutatása, illetve egy indoklás, hogy miért jelentkeznek a Kisalföld 7próbára.

A játékot abban az esetben tudjuk elindítani, ha legalább 4 osztály jelentkezik. A nevező osztályok száma nincs korlátozva. A jelentkezési határidő lejárta után egy szakmai zsűri választja ki a játékban résztvevő 16 osztályt, akik részt vehetnek a játékban és elindulhatnak a 7 próbán.

Mivel a játékban résztvevő diákok 18 év alattiak, így jelentkezéssel együtt szükséges a szülőktől beleegyező nyilatkozat, melyben a szülő aláírásával igazolja, hogy gyermeke részt vehet a 7 próbán, illetve egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy gyermekéről a játék során a feladatmegoldások kapcsán, illetve a végső megmérettetésen fotós és videós anyagok készülnek, melyeket a játékot szervező Lapcom Zrt. a gondozásában megjelenő print, online és közösségi felületein megjelentet.

A jelentkezéshez szükséges videó beküldése a játékban való részvétel feltételeinek elfogadását jelenti, és a nevezők automatikusan hozzájárulnak a megadott adatainak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. A jelentkezők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A játékszabály elfogadásával minden játékban résztvevő pedagógus és osztály tudomásul veszi, hogy iskolájának neve és az osztály megnevezése, valamint a próbák megoldásai, ezzel kapcsolatos vidós és fényképes anyagok megjelennek a Lapcom gondozásában megjelenő print és online felületeken, többek között a Kisalföld napilapban, a kisalfold.hu weboldalon és annak facebook oldalán.

Jelentkezéseket a 7próba@kisalfold.hu címre várjuk. Tárgy mezőbe kérjük beírni: Kisalföld 7 próba jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2018. október 5. péntek, 16 óra



Kisalföld 7 próba részletes leírás:

2018. szeptember 19-től Kisalföld 7próbára hívjuk a megyei általános iskolák felső tagozatos diákjait és pedagógusaikat.

Jelentkezéseket 2018. október 5-én, 16 óráig várjuk. Jelentkezni egy maximum 3 perces vidóval lehet, melyet emailen kell eljuttatni a szervező részére. A jelentkezések elbírálását követően, minden játékban résztvevő osztály egy jelszót kap, amely tulajdonképpen egy egyedi azonosító lesz az osztályok számára a játék során. Erre hivatkozva bárkitől elfogadunk feladatmegoldást, beküldött fotót, videót, kérdést, kommentet stb., ennek hiányában viszont a küldött anyagokat nem áll módunkban feldolgozni.



A játékra nevező osztályoknak 2 hónapon keresztül, október 15 és december 15 között Kisalföld előfizetést biztosítunk, hiszen a feladatokat az újság hasábjain keresztül kommunikáljuk a játékosok felé. Az első 7 próbát/feladatot az osztályok a Kisalföldben találják meg 7 héten át, minden héten azonos napon, keddenként. A napilapban adott feladathoz kapcsolódó témát/cikket is megjelentetünk segédletként a feladat megoldásához. Adott feladat megoldásának, megvalósításának beküldési határideje a feladat megjelenése utáni hét hétfő, 10 óra. A próbákat és a feladatmegoldásokat folyamatosan nyomon követjük és beszámoló készül róluk a napilapban, illetve online és közösségi felületeinken.



A játék során az egyes próbákat semmilyen módon nem értékeljük/pontozzuk/minősítjük nyilvánosan, mert az adott feladatoknak többféle megoldása lehet. A 7 próba megoldásait rögzítjük, folyamatosan nyomon követjük a gyerekek tevékenységét, munkáját. A 7 próbát követő végső megmérettetésen viszont csak és kizárólag azok vehetnek részt, akik minden próbát határidőre teljesítettek.

A végső megmérettetésen, melyet sorverseny keretein belül rendezünk meg (Tervezett időpont: január 4.) délután). A sorversenyen minden osztályból 6 fő versenyez, a többiek szurkolnak. Itt dől el, hogy mely iskolák osztályai, illetve pedagógusai kerülnek fel a dobogó három fokára.



Próbák ütemezés:

o 1 próba meghirdetése október 16 (kedd)

o 1 próba beküldési határidő október 25 (csütörtök) 12 óra

ŐSZI SZÜNET okt 29-nov 2

o 2 próba meghirdetése november 6 (kedd)

o 2 próba beküldési határidő november 12 (hétfő) 12 óra

o 3 próba meghirdetése november 13 (kedd)

o 3 próba beküldési határidő november 19 (hétfő) 12 óra

o 4 próba meghirdetése november 20 (kedd)

o 4 próba beküldési határidő november 26 (hétfő) 12 óra

o 5 próba meghirdetése november 27 (kedd)

o 5 próba beküldési határidő december 3 (hétfő) 12 óra

o 6 próba meghirdetése december 4 (kedd)

o 6 próba beküldési határidő december 10 (hétfő) 12 óra

o 7 próba meghirdetése december 11 (kedd)

o 7 próba beküldési határidő sorversenyre (január 4)

A játékban résztvevő osztályoktól a határidők pontos betartását kérjük, annak figyelmen kívül hagyása a játékból való kizárást eredményezi.



Adatkezelés:

A Lapcom Zrt. személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a kötelező adatkezelés kivételével - kezeli. A Lapcom Kiadó adatkezelési tájékoztatója ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a kisalfold.hu és a lapcom.hu weboldalakon regisztráció nélkül megtalálható.

A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a jelentkezés során megadott adataikat.

A 7 próbán résztvevők (a játékban való részvétellel) tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

• a Szervező, mint adatkezelő a játékhoz szükséges adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

• a Résztvevő osztályok iskolájának nevét, településnevet és az osztály megnevezését a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjen adataik kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését: Lapcom Zrt., postacíme: 9021 Győr, Újlak utca 4/A., e-mail cím: 7proba@kisalfold.hu



A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes iskolák nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli és térbeli korlátozás nélkül.

A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertesek tudomásul veszik, hogy Iskolájuk neve és településneve (pontos cím nélkül) a Kisalföld napilapban és a kisalfold.hu weboldalon megjelenik.

A Résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataikat saját marketingcéljaira felhasználja.

Adózás:

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.



Egyéb:

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a Játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.kisalfold.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos Játékszabályt. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.



A játékkal kapcsolatban érdeklődhet a 06-96/504-438-as telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig.

A játék részletes szabályzata megtalálható a www.kisalfold.hu weboldalon.



Győr, 2018. 09.17.