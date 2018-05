Keresd, ami összeköt - a művészetben is

Borbély Károly és Manfred Müller-Harter a rizóma továbbgondolását megjelenítő egyik festmény előtt.

Hogyan kerültek a távoli kisváros festőművészének alkotásai az Apáczai-karra? Borbély Károly művésztanárt szoros kapcsolatok fűzik Pannonhalmához, Pannonhalmát pedig immáron húsz éve Engenhez, mióta testvérvárosai lettek egymásnak. Borbély Károly és Manfred Müller-Harter pedig a képzőművészetben testvérek. A győri művésztanárnak a testvérvárosi kapcsolat tizenötödik évfordulóján rendeztek kiállítást Engenben, Keresztút című festménye ma is a helyi templomban látható.

Akkor ismerkedtem meg Manfréddal. Megnézzük egymás képeit, és olyan érzésünk volt, mintha régóta ismernénk egymást, mert tudtuk, hogy mit gondol a világról a másik. Összebarátkoztunk, és meghívtam Győrbe, felajánlottam, hogy rendezünk számára egy kiállítást itt a Széchenyi István Egyetemen. Ő is tanár, a columbiai egyetemen tanított, már nyugdíjas. Jónak tartom, ha a hallgatóink messziről jött emberek látásmódjával, gondolatvilágával is megismerkedhetnek. Nagyon sokan megnézték a tárlatot"

Az engeni művész földijei gyűrűjében a Cziráki Lajos kiállítótérben.

– mondja Borbély Károly.A rizóma, vagy gyöktörzs egyes növények föld alatti, módosult szára, ezzel vészelik át a számukra kedvezőtlen időszakokat, hogy aztán később föld fölötti hajtások sarjadjanak belőle. Az itt-ott kibújó hajtások rokonai egymásnak, ahogy az egész emberiséget rokoni szálak fűzik össze. Manfred Müller-Harter is azt keresi, mi az, ami összeköt bennünket akár átvitt, akár a szó szoros értelmében. Művészete lényegében a toleranciáról, mások tiszteletéről szól egyedi kifejezési eszközökkel. Képeivel nemcsak gyönyörködtetni akar, hanem elgondolkodtat, arra inspirál, hogy kérdéseket tegyünk fel önmagunknak.Az Apáczai-kar művésztanárai is arra keresnek folyamatosan példákat a Cziráki-kiállítótérben rendezett tárlatfolyammal, amik összekötnek bennünket, még akkor is, ha néha úgy látjuk, hogy gyökeresen mást gondolunk a világról. Sokkal több dolog fűz össze minket, mint gondolnánk, és sokkal kevesebb az, amiről azt hisszük, hogy szétválaszt.