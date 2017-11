A megyei küldöttek ismét Kara Ákost választották meg a Fidesz megyei elnökének. Munkáját négyfős elnökség segíti, amelynek tagjait szintén egyhangúlag választották meg. Így a jövőben továbbra is Gyopáros Alpár, Firtl Mátyás, Dr. Nagy István és Simon Róbert Balázs segíti a megyei elnök munkáját.



"A Fidesz továbbra is elutasítja az illegális bevándorlók Magyarországra telepítésének minden formáját. Megvédjük Magyarországot egyes uniós intézmények és Soros György által támogatott civil és politikai szervezetek újra megerősödő nyomásgyakorlása ellenére. A nemzeti konzultációs kérdőíveket a meghosszabbított határidőben még december 1-ig mindenki beküldheti vagy kitöltheti az interneten. A Fidesz a jövőben is következetesen folytatja a térségfejlesztési munkát. Ezekben a hetekben több milliárd forint értékben kezdődnek újabb térségfejlesztési programok megyénkben" - olvasható a Fidesz keddi közleményében.