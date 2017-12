Jégvarázslat, adventi forgatag, karácsonyi csörte - megyei programajánlónk a hétvégére!

Győr

Adventi jégvarázslat show

12. 17., vasárnap

Dunakapu tér, 18 óra

Az Adventi Jégvarázslat Show téli és karácsonyi hangulatokat varázsol a nagyközönség elé.



Adventi gyertyagyújtás

12. 17., vasárnap

Széchenyi tér, 17 óra



A meghívott vendég és a gyertyát meggyújtja: Tóth András református egyházmegyei esperes. Köszöntőt mond: Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A műsorban fellépnek: a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjai Herczku Lilla és Szemenkár Mátyás tanárok vezetésével.



Segítsünk együtt!

December 15. és 17. között a Lurkó Alapítvány, a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft., a Dana Hungary Kft., a Győri Jégsportért Alapítvány és a Győri ETO Hockey Club adománygyűjtő akciót tart a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermek betegei részére.



Kérjük, járuljon hozzá ön is közös célunkhoz!



Várjuk a felajánlásokat pénteken, szombaton és vasárnap a Dunakapu téri műjégpálya pénztárában.



Szeretettel fogadunk a gyerekek kézműves- foglalkozásait segítő eszközöket, legyen az

• színes ceruza, filctoll, vízfesték,

• színező- vagy kifestőkönyvek,

• normál vagy színes papír, ragasztóstift,

• gipszöntő minta, gyöngyfűző készlet,

• karkötő készítésére alkalmas gumi.



„Dobj egy gumilabdát a pályára!"

2017. december 17-én a 18 órakor kezdődő Adventi Jégvarázslat Show után dobj egy labdát a Dunakapu téri jégpályára, segítsd ezzel elő a kis betegek jókedvre derítését és rehabilitációját! Ajándékodat ezúton is köszönjük.



Angyalséta

12. 16., szombat

Nemzeti színház főbejárata, 9.30 óra



Vonuljon el velünk pár órára a város zajától, nézzen az angyalok szemébe és készítse fel lelkét az adventre! Győr az angyalok városa is? Győződjön meg róla velünk! A séta fénypontja: látogatás a Makovecz-kápolnában, további meglepetések. Részvételi díj: 2500 Ft + belépő; klubtag, nyugdíjas, diák: 2000 Ft + belépő. Bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



Soul & gospel

12. 16., szombat

Széchenyi tér, 17 óra

A Bolyki Balázs Soul & Gospel Kórus ünnepi műsora.



Adventi hangverseny

12. 17., vasárnap

Győri bazilika, 15 óra



Kamaraesti előadások

12. 16., szombat

Szent László Látogatóközpont, 16.30 óra

A Győri Hittudományi Főiskola kamarakórusának műsorát hallhatják.



„Veni, veni, Emmanuel"

12. 17., vasárnap

Szent Imre-templom, 19 óra

Program: Kodály Zoltán művei. Adventi zenei áhítat. Cant’art énekegyüttes. A belépés ingyenes, de adományokat elfogadnak.



Salzburgi karácsony

12. 17., vasárnap

Evangélikus Öregtemplom, 19 óra

Istvánffy Benedek-hangversenybérlet. Műsor: F. Geminiani–A. Corelli: d-moll „La Folia" Concerto grosso, No. 12. G. Fr. Händel–J. Halvorsen: g-moll Passacaglia. J. S. Bach: E-dúr hegedűverseny, BWV 1042. W. A. Mozart: G-dúr „Milánói" szimfónia, KV 156. Tobi Reiser népzenei gyűjtése. Zenél: Akadémia Klasszika Salzburg. Jegyár: 5000 Ft.



Éjszakai fürdőzés

12. 15., péntek

Győri Rába Quelle Fürdő, 21 óra

Hangolódj rá testileg és lelkileg karácsony áldott napjaira!

Karácsonyváró éjszakai csobbanásra várják a vendégeket a győri Rába Quelle Fürdőbe!



Import Impró Társulat – Karácsonyi csörte

12. 17., vasárnap

Rómer-ház, 18 óra

Improvizációs színházi előadás.



„Dalok párban..." – kiscsillag Akusztikus koncert

12. 16., szombat

Vaskakas Művészeti Központ, 19 óra

A koncertre a belépő: 3500, 3200 Ft.



Advent Ravazdon

12. 16., szombat

Templomtér, 17 óra



A falu betlehemének megszentelése. Az iskola kisdiákjainak, majd a Simahegyiek Baráti Társaságának betlehemezése, pásztorjátéka. A program szentmisével és szeretetvendégséggel zárul. Mosonmagyaróvár és környéke

Flesch-advent Mosonmagyaróváron

12. 15., péntek

Fesztiválszínpad

16.15 óra: Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes. 17 óra: Bakondi Kvartett – koncert.

18.30 óra: Péter Szabó Szilvia – akusztikus élő koncert.



12. 16., szombat

Fesztiválszínpad

10 óra: Óriásfajátékok, játszóház. 15.30 óra: Netz Produkció: Szabad-e regölni? 17 óra: A Lucky Gentlemen karácsonyi zenés műsora.



12. 17., vasárnap

Fesztiválszínpad

16 óra: Közös ünnepi éneklés. 16.10 óra: Szeretetkalács-osztás. 16.40 óra: Adventi gyertyagyújtás. 16.50 óra: Mofém Fúvószenekar – ünnepi koncert.



Lions jótékonysági hangverseny Mosonmagyaróváron

12. 16., szombat

Flesch-központ 18 óra



A Kühne Koncert-fúvószenekar és Pápa Város Fúvószenekara adventi jótékonysági hangversenye. A belépés díjtalan, de adományokat elfogadnak a város rászoruló gyermekeinek javára.



Adventi forgatag Jánossomorján

12. 16., szombat

Millenniumi park, 16 órától



16 óra: A Betlehemi királyok című kiállítás megnyitója a Helytörténeti Gyűjteményben. 18 óra: Karácsonyi koncert az iskola vendégekkel kiegészült kórusától a szentjánosi templomban. A főtéren családi programok, műsorok az iskola szülői közösségének szervezésében.



Adventi esték Levélen

Községháza előtt, 17 óra



Advent vasárnapjain hangulatos zene, forralt bor, meleg tea várja a programra látógatókat. Gyertyagyújtás 18 órakor.



Falukarácsony Levélen

12. 17., vasárnap

Kultúrház, 16.30 óra

Óvodás és iskolás gyerekek műsora. Gyertyagyújtáskor a Cintia Klub táncosai és a Mosonszentmiklósi Fúvószenekar szerepel.



Advent Darnózselin

12. 13., szerda

12. 16., szombat

17.30 óra: III. községi adventi gyertyagyújtás (millenniumi kereszt). Fellépnek az óvodások, az Őszirózsa Klub



Énekkara és a Szigetköz Körzeti Ált. Isk. és AMI diákjai.



Karácsonyváró ünnepi délután Mosonszentmiklóson

12. 16., szombat

Általános iskola aulája, 14 óra

„Betlehem kis falucskában." Vadrózsától a lucfenyőig. A karácsonyi ünnepkör szokásai, jelképei. Dr.



Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens, néprajzkutató előadása. Sopron és környéke

Karácsonyi koncert Fertődön

12. 17., vasárnap

Kulturális és Szolgáltató Központ, 18 óra

A süttöri Szent András-templom kamarakórusának karácsonyi koncertje.



Advent Fertődön

Esterházy-kastély

12. 16., szombat

15.15 óra: A Szent András-templom kamarakórusa énekel. 15.25 óra: Adventi gondolatok és gyertyagyújtás. 15.35 óra: Karácsonyi dalok – furulyás előadás. 17 óra: Pál Dénes „Classic Advent" – koncert. Jegyár: 3000 Ft.



Adventi gyertyagyújtás Balfon

12. 17., vasárnap

Balfi József Attila Művelődési Ház, 17 óra

A balfi iskolások ünnepi műsora.



Advent Nagycenken

12. 16., szombat

Széchenyi-kasély

16 óra: Jacsó Erika fuvola- és Horváth Ábel zongorakoncertje.

17 óra: Adventi áhítat.



Adventi hangverseny Sopronban

12. 17., vasárnap

Liszt Ferenc Kulturális Központ, 17 óra



A Juventus Koncert-fúvószenekar adventi hangversenye. Támogatói jegyár: 600 Ft. 12 éven aluliaknak a belépés díjtalan.



Adventi koncert Sopronban

12. 15., péntek

Novomatic Aréna, 19 óra

A Csík zenekar, Presser Gábor és a Tölcséres Banda adventi koncertje.



12. 16., szombat

Evangélikus templom, 18 óra

Szekeres Adrien adventi koncertje.



Közönségtalálkozó és könyvbemutató Sopronban

12. 16., szombat

Hotel Lőver, 15 óra

Lubics Szilvia Másfél nap az élet című könyvének bemutatója. A dedikálás után közös futásra is indul a soproniakkal. Jelentkezés a www.sportoljma.hu oldalon.



Fény és árny, fehér és fekete – I. László király és az ősi mítosz

12. 16., szombat

Fabrícius-ház (Polgárlakások, I. em.), 17.30 óra

Mrenka Attilának, a Soproni Múzeum régészének vetített képes előadása. A belépés ingyenes.



Boszorkányok egymás között

12. 17., vasárnap

Fabrícius-ház, Fő tér 6., Római Kőtár, 15 óra

Az Ars Historica Társulat előadása a Luca-naphoz kapcsolódóan.

A belépés ingyenes.

Rábaköz és környéke

Karácsonyi koncert Öntésmajorban

12. 16., szombat

Templom, 16 óra

Fellép a Veszkényi Férfikar, a falu lakói, vendégeink versekkel dalokkal, zeneművekkel. Ingyenes.



Pápa



Gyertyafényes advent

12. 15–17., péntek-vasárnap

Fő tér, naponta 16 órától

Színpadi programok, kézműves-foglalkozások, vasárnap 17.30-kor gyertyagyújtás. Sztárvendég pénteken Wolf Kati, szombaton St. Martin,

vasárnap Nyári Aliz és Nyári Edit.



24 órás focitorna

12. 16., szombat

Városi sportcsarnok, 18 óra Komárom

Advent Komáromban

Szabadság tér

12. 15., péntek

15 óra: Adventi játékudvar. 16 óra: Zenés-táncos karácsonyi műsor. 18 óra: Szabó Leslie Band akusztik karácsonyi koncertje.



12. 16., szombat

15 óra: Adventi játékudvar. 15.30 óra: Karácsonyi színdarab. 16 óra: „Szürke patás". 17 óra: Pély Barna karácsonyi koncertje.



12. 17., vasárnap

Arany 17. Rendezvényközpont:

10 óra: Aranyvasárnapi design – és gasztrovásár. 15 óra: Mézeskalácssütés a Komáromi Nyugdíjas Egyesülettel. 15 óra: Ünnepváró játszóház a Tám-Pont Családsegítő Intézmény munkatársaival.

Szabadság tér:

15.30 óra: A város karácsonya – szeretetvendégség forralt borral, teával, bejglivel. 16 óra: Ünnepi dalok. 16.15 óra: Ünnepi műsor. 17 óra: Harmadik adventi gyertyagyújtás. 17 óra: Karácsonyi koncert. 17.30 óra: Betlehemes játék. 18 óra: Adventi áhítat – Karácsonyi koncert. 19 óra: Adventi koncert.

Falukarácsony

12. 17., vasárnap

Petőfi Sándor Műv. Ház, 15 óra

Növendékkoncert

12. 18., hétfő

Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola, 18 óra

Karácsonyi növendékkoncert.