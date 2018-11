Hefter László, Jakabos Zsuzsanna és Lelkes Géza kapta idén a megyei Prima-díjat - fotók

A Prima Primissima-díjat 2003-ban alapították. A kezdeményezés sikert aratott, a vállalkozói szféra felismerte a példaképállítás fontosságát. 2005-től az ország megyéi is csatlakoztak, és megszülettek a területi Prima-díjak. Mára az ország minden pontján önálló elismerésben részesülhetnek a megyék legjobbjai.

Immár 14. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete a Megyei Prima-díjakat. Az elismeréseket idén magyar oktatás és köznevelés, magyar képzőművészet, valamint magyar sport kategóriában osztották ki.Az egykori győri zsinagógában tartott rendezvényt Sragner László, a VOSZ Győr-Moson-Sopron megyei elnöke nyitotta meg, majd a köszöntő beszédek után az arra érdemes vállalkozásoknak átadták a Győr-Moson-Sopron Megye Év Vállalkozója okleveleket. Ezeket idén Németh István, a Rábcakapi Biokertészet és Biomag Malom Kft. ügyvezető igazgatója, Szalay Richárd az EM Elektromechanika Kft. ügyvezető igazgatója és Takács Zoltán borkereskedő, a BorPont Kft. ügyvezető igazgatója kapta. A gálán bejelentették azt is, hogy december elején Budapesten az országos Prima Primissima Gála napján Országos Év Vállalkozója oklevelet kap Győr-Moson- Sopron Megyéből Mártonné Dr. Baj Mária, a magyarországi Leier-cégcsoport ügyvezető igazgatója és Dr. Vasas Norbert, a Kardirex Egészségügyi Központ centrumvezető főorvosa.A vállalkozói elismerések után átadták a Győr-Moson-Sopron Megyei Prima-díjakat:A díjat Magyar képzőművészet kategóriában Hefter László, Ferenczy Noémi-díjas üvegművész kapta.„Munkáim közül az utóbbi időből a fiammal közösen készített, és a nádorvárosi temetőben található Lélekkaput emelném ki, de közvetlen környezetünkben mindennap találkozhatunk a belvárosban található szódásszifont formázó csobogóval, a Győri Ítélőtáblában lévő üvegablakommal, ami a Justitia címet kapta, és az Apor-iskolába, valamint a Szent Anna Otthonba készült nagyméretű üvegablakaimmal is."Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Lelkes Géza okleveles fizikus, fizika szakos tanár, villamosmérnök, a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának tanára kapta az elismerést.„Az ipar elvárja tőlünk, hogy jó szakembereket küldjünk neki, olyanokat, akik friss, versenyképes tudással rendelkeznek. Ezért nekünk is folyamatosan képzenünk kell magunkat, és naprakész technológiával megismertetni tanulóinkat."Magyar sport kategóriában Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó érdemelte ki a díjat.„Azt vallom, hogy a versenyekre inkább fizikailag kell felkészülni. Természetesen a mentális felkészülés is nagyon fontos, de ha nem tettem meg valamit a vízben, akkor nem érzem jól magam. Akkor vagyok nyugodt, ha amikor felállok a rajtkőre, tudom, hogy a legjobb tudásom szerint készültem fel, és ezt valószínűleg a versenyen is meg tudom mutatni."