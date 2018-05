Győri lett a Balaton kávéja - fotók

Ki a barista?



Az olasz barista szót jobb híján kávépincérként fordítják, valójában azonban ennél többről van szó. Olyan szakembert jelent, aki nemcsak a kávékészítés mestere, hanem ismeri annak hátterét is az egyes kávéfajták jellegzetességeitől a pörkölésig.

A III. Balatoni Barista- és Koktélbajnokságot vasárnap rendezték meg Gyenesdiáson, ahonnan összesen nyolc díjat hoztak el a győr-belvárosi Szomszéd Kávézó és Koktélbár működtetői, az oktatással foglalkozó Hungarian Barista Academy alapítói. Ők hárman kibérelték a dobogót a baristaversenyen Józsi Erik, Csóka Richárd és Horváth Jonatán sorrendben, pluszban néhány különdíjat is kiérdemeltek, emellett pedig Csóka Richárd Pelso Nova (magyarul: Új Balaton) fantázianevű italát választották a Balaton idei kávéjának.Richárd a Kisalföldnek elmondta: ha nem érezte volna, hogy van esélye a sikerre, el sem indul a versenyen. A győztes ital hideg és shakerben készült egy adag eszpresszó kávéból, prémium cseresznyepüré, kevés citromlé és hat centiliter szénsavmentes tonik hozzáadásával. Díszítésként ehető százszorszépet használt hozzá.A megmérettetésen az indulóknak 15 percük volt arra, hogy négy-négy adag eszpresszót, tejes és kreatív italt készítsenek, valamint prezentációt tartsanak, amelyben bizonyítják, hogy mindent tudnak az általuk felszolgált kávéféleségekről. Ennek az „összetett" versenynek az első három helyét szerezték meg a győriek.Józsi Erik lapunknak kifejtette: az elmúlt öt-hat év Magyarországon a kávékultúra fejlődéséről is szólt, amely Budapestről indult és mostanában ért el vidékre. Szerinte egyre nagyobb az igény a specialty kávék iránt, amelyek fogyasztói biztosak lehetnek abban, hogy a cserjétől a csészéig magas minőséget kapnak.A szakember hozzátette: ez nagy előrelépés ahhoz képest, hogy a szocializmus idején, a vasfüggöny mögött hazánkat elkerülték a „kávéforradalmak" – hasonlóan ahhoz, ahogy a borkultúra is hanyatlani kezdett –, a kilencvenes évektől pedig úgy alakult, hogy az emberek a minőségi kávét kizárólagosan az olasz kávéval azonosították.A győri Józsi Erik, Horváth Jonatán és Csóka Richárd végeztek a baristaverseny első három helyén. Fotó: Mészáros Mátyás