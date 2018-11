Formula Student kis világtalálkozót szervez a Széchenyi-egyetem Győrben

A szervezők csapata: Oláh Dominika Kinga, Kolossváry Tamás, Kun János, Tóth Álmos Dávid. Fotó: Májer Csaba József

Az egyetemi motorsportot összefogó Formula Student versenysorozatban több száz csapat dolgozik világszerte azon, hogy a legjobb eredményt érjék el versenyautójuk fejlesztésében, az ehhez kacsolódó mérnöki tervezésben, projektmenedzsmentben. Azon túl, hogy a Formula Student egy világméretű versenysorozat, arra is kiváló lehetőséget ad, hogy a hallgatók azon keresztül, a gyakorlatban fejlesszék tudásukat, gyarapítsák ismereteiket. Vagyis egyetemi tanulmányaik részét képezi.Ezért a Formula Student csapatok között nincs is olyan erős titkolózás, rivalizálás, mint például a Forma 1-ben. A felkészülési időszakban sem rejtegetik egymás elől fejlesztési elképzeléseiket, sőt, igényelnék is azt, hogy időnként összejöjjenek, beszélgessenek új kihívásokról, és meghallgassanak nemzetközileg elismert motorfejlesztő mérnököket. A Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara ezt az igényt felismerve és kiszolgálva egyedülálló nemzetközi szimpóziumot szervez FS-csapatoknak november végén, a győri campuson.A szimpózium főszervezője, Kolossváry Tamás maga is FS-csapattag volt. A széchenyis Arrabona Racing Team egyik alapítója, később csapatvezetője lett, jelenleg pedig az ART-nek otthont adó Járműfejlesztési Tanszék PhD-hallgatója. Oláh Dominikával közösen beszélgetünk, aki szintén ART-os volt, jelenleg pedig a Járműműfejlesztési Tanszék munkatársa, és szerepet vállal a világtalálkozó technikai lebonyolításában.Tamás és Dominika szervezőtársaikkal, Kun Jánossal és Tóth Álmossal készítik elő a novemberi világtalálkozót. Ősszel, az autótervezés időszakában új impulzusokat adhatnak a csapatoknak a meghívott előadók, a motorsport nemzetközileg elismert mérnökei, legendái, és új generációs fejlesztőmérnök tehetségei, akik maguk is megjárták a FS világát. A legendák közül Luca Marmorini például, aki a Forma-1-ben, a Ferrari csapatnál volt motorfejlesztésért felelős vezető hosszú időn keresztül, és a Toyota F1-es projektjében is részt vett. Urlich Baretzky az Audi Motorsport motorfejlesztési vezetője, és az Audi Le Mans-i versenyautójának korábbi fejlesztője. Norbert Gatzka szintén az F1-ben dolgozott, a BMW motorfejlesztője volt. A korábbi Formula Student csapattagok közül pedig itt lesz Kling Sándor, akire már akkor felfigyelt a F1-es Red Bull csapat, amikor még a BME hallgatója volt. Vagy Igor Felc, aki Rijekában volt FS-csapattag, most pedig az elektromos sportautókat gyártó Rimacnál vezető mérnök.Abban, hogy ilyen nagy neveket sikerül Győrbe csábítani, sokat segített az Audi Hungaria járműmérnöki Kar dékánja, Dr. Hanula Barna, aki maga is nemzetközi szaktekintély Európa motorfejlesztési epicentrumában és Dr. Feszty Dániel tanszékvezető, aki az MTA-s Lendület kutatócsoportot vezeti az egyetemen, illetve az FS East verseny rendezői. A szimpózium szervezői is szerteágazó kapcsolati hálót építettek ki már korábban is, még FS csapattagokként.A regisztráció még nem zárult le, de már eddig is több csapat jelentkezett Németországból, Szerbiából, Finnországból, Horvátországból, Csehországból és természetesen itthonról is. A szervezők 150-200 résztvevőre számítanak a győri kis világtalálkozón, ami kiváló lehetőséget ad további hálózatépítésre, tapasztalatszerzésre a Formula Student sorozat nemzetközi terében. Az előadások, workshopok lefedik a FS világának minden főbb területét az aerodinamikától a hajtásláncon át az önvezetői funkciókig, ugyanígy a csapatmenedzsment, logisztika területét is. Középtávon pedig a szimpóziumokhoz az autók tesztelésére fókuszáló felkészülési versenyek is kapcsolódhatnak itt Győrben. A szervezők önkéntes széchenyis hallgatók jelentkezését is várják a rendezvény lebonyolításához.