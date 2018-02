Évi tíz órát ülünk dugóban Győrben

Nagyjából egy éve írtunk az INRIX közlekedéskutató vállalat éppen aktuális felmérésének eredményéről (Évente 8,8 órát ülünk dugóban). Az egyesült államokbeli székhelyű cég (amelyben a Porsche 10 százalékot tulajdonol) frissen közzétett kutatásaiban öt kontinens 38 országának 1360 városát vizsgálta meg, elsősorban arra fókuszálva, hogy mennyit ülünk dugóban. Módszertanuk a Google térkép dugófigyelő szolgáltatásán, az autósok mobilalkalmazásainak figyelésén alapszik. Magyarországról 9 városról került be értékelhető adat a felmérésbe, köztük Győrről.

A tavalyi és a mostani értékeket összehasonlítva az látható, hogy a megyeszékhely autósai több időt töltenek a dugóban, mint egy éve, ráadásul az egy év alatti 1,2 órás emelkedés a fővárosi adat (22,6-ról 24 órára – 1,4 óra) után a második legmagasabb. 2017 tavaszán átlagosan 8,8 órát ültünk évente a forgalomban pöfögve, idénre ez a szám 10 órára emelkedett. A közlekedéskutató vállalat évi 240 munkanappal számol, így ez naponta két-három percet jelent. Győrben az összes autózással töltött idő négy százaléka dugóban való ácsorgás.Idehaza a vizsgált városok között a debreceni gépjárműhasználók sorsa a legsanyarúbb, évi 25 órás várakozással, a hajdúsági megyeszékhely után jön csak a főváros, Budapest évi 24 órás adattal. Bécs esetében ugyanez a szám 40 óra.Azt, hogy apróbb változtatásokkal miként lehetne gyorsabbá tenni a győri közlekedést, az Ipar utcai körgeometriás csomópontnál demonstrálja Kincses István, a győri Mazsola Tanoda vezetője.

– A Szigethy Attila út felől a Fehérvári út felé két sávnak kellene jobbra haladnia, ehelyett csak egy megy, a másikból pedig még tábla is tiltja a jobbra kanyarodást. Így aztán az egy sávon feltorlódik a kocsisor – ad egy lehetséges módot a forgalom tempójának gyorsítására a több évtizedes tapasztalattal bíró gépjármű-szakoktató.

Persze jó példát is találunk Győrben. Szabadhegyen, a Szauter úti körforgalomnál nekilóduló 82-es út keresztezi a vasúti síneket. Az átjáró után sokáig be lehetett kanyarodni a Pannónia utcába, ám ezt a közelmúltban megtiltották, azért, hogy a kanyarodó autók ne tartsák fel az amúgy is megterhelt, cammogó forgalmat. Biztos, ami biztos alapon rendőrök figyelik a mégis bekanyarodókat – szabályosan ugyanis csak nagy kerülővel érhető el ebből az irányból az utca és környéke –, és sokszor ötvenezer forintra büntetnek. Ettől függetlenül a Szauter úti, most épülő körforgalomnál mindig dugó van – és készüljünk fel rá: lesz is. Győr és benne az autótulajdonosok száma növekszik. Meglátjuk, hogy egy év múlva mit mutat majd a felmérés.