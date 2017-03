Egy közös ház címmel fotókiállítás nyílt a Pannonhalmi Főapátságban

A Pannonhalmi Főapátság tájékoztatása szerint a november 10-ig látogatható kiállításon Ajpek Orsi, Kummer János és Ujvári Sándor fotográfusok egy vidéki városháza alagsorában működő súlyemelő klubot, a háromezer embernek otthont adó óbudai "faluházat", egy alföldi motorvonatot, egy faluszéli református drogterápiás otthont, egy kisvárosi romkocsmát és egy négygenerációs kertvárosi családi házat mutatnak be.



A hetedik ház egy virtuális tér, a Facebook, amely egy olyan csoportot mutat be, amelyik nem köthető földrajzi helyhez, de a Komárom-Dunaújváros, Esztergom-Paks vagy a Budapest-Baja közötti távolságok miatt egymással alig találkozó dunai horgászok azon a felületen élnek "egy házban". A tagok által közzétett képekből mutatja be a tárlat a csoportot.



A kiállítás kurátora, Virágvölgyi István köszöntőjében arról beszélt, hogy a hely szelleme az, ami összeköti azokat az embereket, akik egy adott ház falai között megfordulnak.



Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója arról beszélt, hogy az idei kulturális évadban közel hetven program lesz, köztük kiállítások, koncertek, vezetői konferencia, csend kurzus és papi lelkigyakorlat. A programokon arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan lehet "párbeszédben, testvérként otthon lenni a nagy közös házban".



A főapátság Főkönyvtárában a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója alkalmából egy kamarakiállítást is berendeztek. A tíz tárolóban a reformáció szellemi atyjainak, legjelentősebb képviselőinek az egyik legnagyobb apátsági könyvgyűjteményben őrzött műveit mutatják be, jövő év március 21-ig.