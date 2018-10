Betöltetlen praxisok a megyében - A csúcstartó Kocs, 12 éve nincs saját doktor a faluban

A felvétel egyáltalán nem szokatlan, sok helyen idős, illetve idősödő háziorvos dolgozik. Fotó: Illusztráció

Fogorvosokat is keresnek



Az ÁEEK honlapján nemcsak a betöltetlen háziorvosi praxisokat tartják nyilván, hanem a fogorvosokét is. Győr-Moson-Sopronban betöltetlen praxist jelez a rendszer Győrben, Sarródon, Szilban, Mosonmagyaróváron, Peresztegen, Mihályiban, Ásványrárón, Abdán, Dunaszigeten, Sopronban, Bőnyben, Bakonyszentlászlón, Rábaszentmihályon, Fertőrákoson és Bágyogszováton. Komárom-Esztergom megyében Nagyigmándon, Kocson, Súron, Mocsán, Környén, Nyergesújfaluban, Vértesszőlősön és Gyermelyen.

A „tartós" szó van, ahol tíz, illetve tizenkét évet jelent – ennyi ideje nincs az adott településnek saját háziorvosa.A közelmúlt tragikus híre volt, hogy motorbalesetben elhunyt Győr-Gyárváros tisztelt és szeretett orvosa, aki nyilvánvalóan még évekig vitte volna a praxisát, de a doktor halála miatt háziorvost kell találni a körzetbe. Győrbe, s azon belül az adott gyárvárosi praxisba – megkockáztatjuk – belátható időn belül találnak szakembert, így a helyettesítés csak ideiglenes lesz. De ez nem mindenhol van így.Tartós minősítést akkor kap egy betöltetlen praxis, ha legalább fél évig nem tudnak orvost szerződtetni a megüresedett helyre. Láthatják önök is: az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) kimutatása alapján Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban is van ilyen körzet, nem is egy. A csúcstartó a Komárom megyei Kocs, ahol tizenkét éve nincs saját háziorvos, a második, illetve harmadik helyen Győr-Moson-Sopron megyei település áll: Rábatamási és Rábakecöl.Rábatamásiban néhány évvel ezelőtt ugyanezt a témát feldolgozva jártunk – már akkor is sürgető lett volna a praxis betöltése. A korábbi cikkek között kutakodva rábukkantunk egy öt évvel ezelőttire is, aminek a címe most igazán beszédes: „Öt-tíz év múlva ki gyógyít?" – tette fel a már akkor sem költőinek szánt kérdést az egyik érintett háziorvos.Valóban nem új keletű a probléma, a háziorvos-utánpótlás kérdése. A statisztika ugyanis 2013-ban is felkiáltójelet tett a mondat mögé: a régióban, s azon belül Győr-Moson-Sopron megyében minden ötödik orvos nyugdíjaskorú. De akkor is igaz volt, s most is, hogy muszájból vagy elhivatottságból folytatják a munkájukat.A megoldás nyilvánvalóan a fiatalok lehetnének, de a milliós értékű praxisjogokat döntő többségük legfeljebb hitelből tudná megvenni, s az olyan kisfalvakban, ahol a páciensek (betegkártyák) száma kétségessé teszi már a kamatfizetést is, nemhogy a biztos befektetést; nem állnak sorba a fiatal szakemberek.Tény és való: ha valaki az ÁEEK honlapján rákeres a tartósan betöltetlen praxisokra, azonnal felhívással találja magát szemben. Ennek lényege, hogy forrásra lehet pályázni a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő háziorvosok és fogorvosok letelepedésének támogatására. S van még egy pályázat is a praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok számára, akik vissza nem térítendő összeget kaphatnak „a háziorvosi életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz".Mindkét esetben október 15. a pályázat benyújtásának végső határideje, így az utolsó pillanatok ezek, amikor a hezitáló orvosok esetleg még dönthetnek. Az utóbbihoz, tehát a praxisvásárláshoz maximum 4 millió forintot ad az állam; a letelepedési támogatás összege attól függ, hogy mióta nincs orvos a körzetben.Az ÁEEK sem titkolja célját: „A betöltetlen szolgálatok száma csökkenjen, illetve ne növekedjen; a lakosság folyamatos háziorvosi ellátása biztosított legyen, így a háziorvosi ellátás magasabb színvonalon működjön."Mindannyiunk érdeke, hogy e két pályázattal a célt el tudja érni a kiíró, de az évtizedes problémát varázsütésre ez sem oldja meg. Az öt éve már felállított diagnózis gyakorlatilag változatlan: a nagyobb városokban még kisebb-nagyobb nehézségek árán megoldható a háziorvos-utánpótlás.Látni azért a táblázatunkból is, hogy nemcsak a kisfalvak, hanem a városok is érintettek már. A falvakban kis túlzással csak azért nem üresek (még) a praxisok, mert az orvosok – bőven a hatvan fölött is – maradnak, míg nem tudják eladni a körzetüket. Ha mégis elmennek nyugdíjba vagy (sajnos ilyen is van) megbetegednek, elhaláloznak, a községek szembesülnek a problémával, vagyis hogy senki nem jelentkezik a kiírt pályázatukra. Pedig mindent megtettek eddig is: volt olyan falu, amely építésre alkalmas telket és/vagy házat is kijelölt volna a leendő háziorvosnak, de nem volt jelentkező, akinek odaadhatták volna.