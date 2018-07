Benépesül ősszel az üvegpalota Győrben, akkor visszaköltözhet a kormányhivatal

Még állnak az állványok, de sejteni engedik, hogy fog kinézni az épület.

Új ablakok, napelemek

Az „üvegpalota" 1971-ben épült. Az átadás óta jelentős beruházást, felújítást az épületen nem végeztek, építészeti és gépészeti rendszere erősen elavult, így szükségessé vált az épület teljes energetikai és épületszerkezeti felújítása. „A hőszigetelés, az új függönyfal és a napelemrendszer kiépítésével az épület üzemeltetési költségei jelentős mértékben csökkenthetőek."

A kormányhivatali épületszárny felújítása idén február elején kezdődött el. Az energetikai korszerűsítésre korábban milliárdos pályázati forrást nyertek, aztán az üvegpalota lebontása is szóba került, ám végül elindult a munka. Az épületben lévő szervezeti egységeket részben a kormányhivatal más ingatlanjaiban helyezték el, emellett épületeket béreltek a Leier City Kft.-től.„Minden a terv szerint halad, a kivitelező a vállalt határidőket tartani tudja. Sok váratlan műszaki gond jött elő, ám az elmúlt időszak pozitív tapasztalata, hogy a kivitelező és a kormányhivatal munkatársai minden felmerülő problémát meg tudtak oldani, ha kellett, a tervezőt is bevonva. A kivitelező rugalmasan, adott esetben több kollégát is foglalkoztatva tartja a határidőt. Reményeink szerint szeptember végén minden munkatárssal, akiket a Leier-székházban és más szervezeti egységünknél helyeztünk el, visszajöhetünk" – mondta kérdésünkre Széles Sándor, a megyei kormányhivatal vezetője.Hozzátette: a megújult központ jobb helykihasználással, gazdaságosabban működik majd. „Elképzelésünk szerint egy másik főosztály is kerül ide – úgy tervezzük, hogy a költözés előtti állapotokhoz képest ötvennel több munkatárssal térünk vissza. A felmerülő műszaki gondok megoldása nem járt többletköltséggel, a tartalékkeret biztosította a fedezetet. Inkább gyors műszaki válaszokra volt szükség, például a szökőkút, a garázs vagy a tetőn elhelyezett átjátszóállomás üzemeltetésével kapcsolatban. A megújult épület hosszú távon lehet a kormányhivatal székhelye, ahogy a szomszédos épületben dolgozó belügyminisztériumi állományé is (így a vízügyi igazgatóságé is – a szerk.). Szeretnék, hogy ha az ő részük is hasonlóképp újulna meg (küllemében és műszaki megoldásait illetően), s szintén jobb körülményeik lehetnének, kényelmesebb, biztonságosabb munkahelyek teremtődnének azon az oldalon is."