A robotizációra készül a hazai szakképzés

– Ma még nagyobb súlya van annak, mit adnak a tanárok a diákok kezébe, mit tesznek útravalónak hátizsákjukba, mert ezen múlik, hogy boldogulnak az iskola után. Ezért kell a szakképzésnek és a gazdaságnak összefonódnia. Egyre nő a kereslet a magasan képzett szakemberek iránt, hiány is van belőlük, és egyre kevesebb képzetlen emberre van szükség – mondta el Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár a konferencián, amit a Nemzeti Pedagógus Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Küldöttgyűlése tartott ma tanároknak Győrben.



A szakember előadásában arról is beszélt, hogy a gazdaság szempontjait figyelembe kell venni az iskolai képzésben. A foglalkoztatási formák ugyanis átalakulnak, szakmák szűnnek meg, újak születnek és már nem feltétlen helyhez kötött a munkavégzés az internet révén. A robotizáció veszélyei pedig megelőzhetők, ha jó felkészítést kapnak a diákok, a felnőttek is a digitális technológiák terén. Akkor, ha el is veszik több ember munkáját a robotok, tudásuk révén más szakmákban helyezkedhetnek el.



Annyira gyorsak a változások a munkaerőpiacon, annyira gyorsan fejlődnek a technológiák, hogy az iskolától csak az elvárható, jó alapképzést adjon. Olyat, amire a felnőttképzésben rövid tanfolyamokat lehet ráépíteni. Ha ingyenes számukra a szakképzés, a felnőttek is szívesen visszaülnek az iskolapadba. Így követheti a dolgozók tudása a cégek elvárásait. Az iskolában a megfelelő készségeket, képességeket kell kialakítani, de az elvárt kulcskompetenciák is változnak. Ma gyors felfogásra, megértésre, szociális intelligenciára, átlátó, rendszerező, szervező képességre van szükség és tudni kell csapatmunkában, hálózatban dolgozni, az információs technológiákat alkalmazva is.



– A munkáltatók negyven százaléka nehezen talál megfelelő munkaerőt. Ezért érthető, hogy bele akarnak szólni a szakképzésbe – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné és hozzátette: az iskoláknak érdemes kapcsolatokat teremteniük velük. Így a diákok a gyárlátogatásokon, a szakmai gyakorlatokon láthatják, mire van igényük. Fontos, hogy a pedagógusok is nyomon kövessék ezt és ehhez gyakran el kell menniük a cégekhez, különben elavul a tudásuk. Így viszont hatékonyan segíthetik tanítványaikat a pályaválasztásban is.