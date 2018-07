A héten is dolgoznak az M1-es autópályán - itt számíthat dugóra

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! Mivel a lehetséges alternatív útvonalakon is hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A korlátozások és a kivitelezési munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a július 9-ei héten is folyamatosan, ütemezetten végez felújítási, karbantartási és üzemeltetési feladatokat az M1-es autópálya Budapest és Hegyeshalom felé vezető oldalán egyaránt. A munkavégzések miatt forgalomkorlátozásra és torlódásra számíthatnak a közlekedők.Július 9-től 12-ig több helyen is sávelhúzásos forgalomterelést építenek ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. komáromi mérnökségének szakemberei a nagyfelületű burkolatjavítási munkák idejére. Hétfőn a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 100-as és 103-as, kedden szintén ezen az oldalon a 93-as és 95-ös, szerdán ismét a Győr felé tartó oldalon a 99-es és 100-as, majd vasárnap a 82-es és 83-as kilométerszelvények között.Szerdán a Budapest felé tartó oldalon a 96-os és 98-as, majd csütörtökön szintén a főváros irányában a 66-os és 71-es kilométerszelvények között építik ki a terelést a szakemberek. Így a nagyfelületű aszfaltozási munkák idején is 2x2 sávon, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett haladhatnak a közlekedők mindkét irányban.Az autópálya bicskei mérnökségéhez tartozó szakaszán, a Herceghalom és Bicske közötti területen továbbra is zajlanak a teljes körű felújítási munkák. A Győr felé vezető oldalon zajló munkálatok során úgynevezett 2+1+1 sávos forgalomterelés van érvényben. Ez azt jelenti, hogy a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a leálló- és külső sávon haladhat, a Hegyeshalom felé vezető oldalról pedig egy sávot áttereltek a szakemberek a főváros felé vezető oldal belső sávjára, míg a munkavégzés mellett a Hegyeshalom felé vezető oldalon szintén egy sávot használhatnak a közlekedők. Vagyis a pálya 2x2 sávos áteresztő kapacitása az építési terület mellett továbbra is megmarad.Az autópályán a nagyfelületű és teljes körű felújítások helyszíneit figyelembe véve, azzal összehangolva végeznek a szakemberek az M1-es mindkét irányán egyéb lokális javítási munkákat, szalagkorlát javításokat, fénytörő háló cseréket, mozgó terelés mellett kézi és gépi kaszálásokat, valamint szemétszedési munkákat is. Mozgó terelések esetén, ha nagyobb torlódás alakul ki, akkor időszakosan kiállnak a szakemberek a pályáról, addig, amíg a torlódás nem szűnik meg.