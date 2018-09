A győri paraúszó, Tomi Rocky Cseh Lacival úszott a tengerben - fotók

Tomi Rocky delfinekkel nem, ám annál több medúzával találkozott, ráadásul megismerte a háborgó Adriai-tengert. A méteres hullámokat verő sós vízben 2 kilométert úszott, amiért bronzérmet kapott. Már akkor úgy nyilatkozott, hogy addig nem hagyja abba az intenzív edzéseket, ameddig nem teljesíti a leghosszabb, 5 kilométeres távot a porecsi úszófesztiválon."Most nem volt viharos szél, a víz hőfoka szuper volt. Kár, hogy villámok cikáztak a fejünk felett. Olyan esőben úsztunk, hogy csattogott a fejemen az égi áldás és többet láttam a víz alatt, mint fölötte" - kezdte Tomi. A meleg, ám zivataros időben nem kockáztattak a szervezők: minden indulónak másfél kilométert engedélyeztek a porecsi öbölben, de nyílt vízre nem engedték a mezőnyt."Úgy érzem, most meglett volna az öt kilométer, jól ment az úszás, remek tempóban haladtam. Bár az egyik főszervező, Sárkány Márta azt mondta a verseny után, hogy kapok egy jelképes aranyérmet, én továbbra is az igazira hajtok. Jövőre még biztosan van kis dolgom az Isztrián" - hallottuk Tomitól.Az idei Delfin Úszás (ez a hivatalos neve a porecsi úszófesztiválnak, mivel az Isztriai-félsziget partjáról viszonylag sűrűn látni delfineket) azért is emlékezetes marad Tominak, mert beszélgethetett a magyar úszósport korszakos egyéniségével, a háromszoros olimpiai ezüstérmes, világbajnok Cseh Lacival."Egyszer már volt szerencsém Győrben találkozni Lacival, aki ugye csak azért nem lett olimpiai bajnok, mert Michael Phelpsszel szemben maradt alul. Kedves, közvetlen ember, aki fotót kért tőle Porecsben, mindenkihez volt jó szava. Mi az úszás szépségeiről beszélgettünk, aztán egy futamban indultunk. Nem a profikkal, hanem velünk, amatőrökkel csobbant egyszerre. Büszke vagyok arra, hogy van egy közös szponzorunk Lacival, amely nemcsak az ő, hanem az én nevemmel is hirdette a porecsi úszást" - búcsúzott Tomi Rocky.A győri paraúszó 1 óra 20 perc alatt teljesítette a másfél kilométert a tengerben, 50 ép úszót előzött meg. A Rehab-Rába csapata mellett egy győri baráti úszó társaság, a Vízi Csigák segítették Horvátországban.