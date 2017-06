Ki tartana személyesebb, történetekkel jobban átszőtt tárlatvezetést a ˝Forintgyereknél˝, amikor az egyetemen található pénztörténeti vándorkiállításon veszünk részt? Bárány István, ahogy tavaly, 70. születésnapjakor is tette, most is nosztalgikus pillanatokat teremtett.