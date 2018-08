30 filmes program, 130 művész egy színpadon Győrben

A Látogatóközpont új mozitermében pedig többek között a Nagy kékség című francia filmdrámát vetítik majd, sőt közönségtalálkozót is szerveznek a főszereplővel, Jean-Marc Barr francia filmsztárral. „A képtár és könyvtár pincéjében létrehozott ötven fős teremben jövőben művészmozit tervezünk üzemeltetni" – tette hozzá Dr. Cseh Sándor a látogatóközpont igazgatója.

Jövő hétvégén rendezik Győrben az 1. Filmnapokat , valamint – immár második alkalommal – az Európa Kulturális Fővárosa napot. „A Budapesti Klasszikus Filmmaraton adta az ötlete és idén azzal párhuzamosan tarjuk a győri programot. Legkülönbözőbb filmeket nézheti majd meg a legkülönbözőbb korosztályokból álló közönség szeptember hatodika és kilencedike között" – fogalmazott Fekete Dávid alpolgármester a pénteki sajtótájékoztatón.A négy nap alatt, három helyszínen (a Széhenyi téren, a Rómer Házban és a Szent László Látogatóközpontban), harminc program közül válogathatnak az érdeklődők. „A Rómer Ház csapata egy olyan műsort dolgozott ki, ami a nagy klasszikusoktól az újdonságokig terjed. Fiatal helyi alkotók munkáit is bemutatjuk. Premier előtt tekinthetik meg a nézők a Ruben Brandt, a gyűjtőt, ami egy izgalmas animációs film, az év sikerfilmje lehet. De nagy öröm, hogy a gyerekeket is meghívhattuk a Rómer Házba, ahol német és magyar nyelvű meseolvasás vár rájuk diafilmezés mellett" – mondta el Csurák Erzsébet a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kommunikációs és közművelődési osztályvezetője.Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója pedig az Európa Kulturális Fővárosa nap gálaműsoráról beszélt. A rendezvény szeptember nyolcadikán tartják a Széchenyi téren. A gála este fél hétkor kezdődik és 130 művésszel egyszerre áll a színpadra a Győri Balett, a színház és a Győri Filharmonikus Zenekar. „A filharmonikusok klasszikus darabokat és filmzenéket is előadnak, a balett a Boleroval, míg a színház a Beatles.hu-val készül" – említette az igazgató.