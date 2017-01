Nyugdíj mellett is dolgozik majd a magyarok többsége

Egyre többen számítanak munkás nyugdíjas évekre, a magyarok 69 százaléka gondolja úgy, hogy nyugdíj mellett is dolgozni fog a tavalyi 61 százalék után - derült ki a K&H Biztosító éves reprezentatív felméréséből.



Az 500 fős mintán végzett kutatás szerint a magyarok csaknem négyötöde a jelenleginél rosszabb vagy sokkal rosszabb életszínvonalra számít az aktív évek után, azonban sokan így sem takarékoskodnak nyugdíjcélra.



A kutatást kedden, sajtótájékoztatón ismertetette Kuruc Péter, a cég életbiztosítás és saját értékesítési csatornák divíziójának vezetője, aki elmondta, a magyarok mindössze 22 százaléka rendelkezik nyugdíjcélú megtakarítással.



Pozitívumként kiemelte, hogy a tavalyinál 4 százalékponttal többen, a válaszadók 17 százaléka szerint a vállalkozása biztosítja majd a nyugdíjas megélhetését.



A nyugdíjrendszer összeomlására leginkább a harmincas korosztály számít, 78 százalékuk szerint fog ez bekövetkezni, míg a negyveneseknél 70, az ötvenes korosztályban 41 százalék ez az arány.



Az összes válaszadó 57 százaléka rendelkezik valamilyen megtakarítással, a legtöbben, 42 százalékuk általános biztonsági tartalékkal, amelyet a nyugdíjcélú megtakarítás követ 39 százalékkal - mondta. Lakásfelújításra 22 százalék, a gyermek taníttatására a válaszadók 18 százaléka tesz félre. Tavaly 29-ről 34 százalékra nőtt azok aránya, akik nem számítanak arra, hogy megélik a nyugdíjas kort, pedig a statisztikai hivatal adatai szerint nő a születéskor várható átlagos élettartam, 2015-ben a nőknél 78, a férfiaknál 72 év volt.

Egyre népszerűbbek a pár éve elérhető nyugdíjbiztosítások, 10-ről 14 százalékra nőtt a konstrukcióban gondolkodók aránya, ami főleg a magasabb jövedelműek és végzettségűek esetében jellemző - mondta Kuruc Péter, hozzátéve, hogy ebben a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) kampányának is része lehet.



Kuruc Péter szerint jó hír, hogy csökken azok aránya, akik egyáltalán nem kezdtek el takarékoskodni. A harmincas korosztálynak töb mint a fele, a negyveneseknek alig a fele, az ötvenes korosztály 38 százaléka nem kezdett még hozzá a nyugdíjcélú megtakarításhoz - ismertette.



A kutatásból kiderült az is, hogy a nyugdíjcélú megtakarítással rendelkezők 12 százaléka rendelkezik maximum 999 ezer forinttal, 9 százalékuk 1-5 millió forint közötti összeggel, és mindössze 1 százalékuk rendelkezik 5 millió forint feletti megtakarítással.



A "vállalható" nyugdíjhoz havi szinten a jövedelem 15 százalékát szükséges megtakarítani a válaszadók szerint. Összegszerűen havi 20 ezer forintot jelöltek meg átlagosan a válaszadók - derült ki a felmérésből.