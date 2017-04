Nagycsütörtökön tetőzött az élelmiszer-üzletekben a húsvéti roham

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója a lapnak elmondta: nagycsütörtöki forgalmuk 15-25 százalékkal felülmúlta a tavalyi húsvéti időszak legnagyobb árbevételt hozó napját, és a nagypénteki munkaszünet ellenére összességében 10 százalékos pluszbevételt hozott az idei ünnep.



Az áruházlánc tapasztalatai szerint a legtöbben már egy héttel korábban megkezdték az előkészületeket. A vásárlók ráadásul egyre inkább a minőségi termékek felé fordulnak: a gyorspácolású sonkák helyett 70 százalékuk már a hagyományos érlelésűt kereste, ahogy a magas kakaótartalmú tejcsokoládé termékek aránya is 95 százalék fölé nőtt.



Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője arról számolt be, hogy a terveket meghaladóan erős volt a nagycsütörtöki forgalmuk, a nagyszombati pedig enyhébb.



Hasonló tapasztalatokról adott számot a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára is.



Dávid Ferenc elmondása szerint esetenként fennakadások nélkül meg lehet szervezni egy négynapos munkahetet, elsősorban a kereskedelemben és a vendéglátásban.