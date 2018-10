Ár alatt értékesítik az ingatlanok nagy részét egy elemzés szerint

A tulajdonosok nagy része ár alatt adja el az ingatlanát a Házbank.hu elemzése szerint, a számítások alapján átlagosan 2,5 százalékkal kapnak kevesebbet, ami a 2017-ben közvetítők által eladott 55-60 ezer ingatlannal és 13,6 millió forintos átlagárral számolva mintegy 17,5 milliárd forint.



A cég keddi közleménye idézi Kövesdi Marcellt, a Házbank.hu tulajdonos-ügyvezetőjét, aki szerint különösen sokat veszíthetnek azok az eladók, akik több közvetítővel is szerződnek és általános megbízást kötnek. A tapasztalatok szerint garantálja az eladó veszteségét, ha ezek közül egy-kettő nagyon kapacitálja a tulajdonost, hogy adja el az ingatlanát, mert "jobb árat úgysem kap érte" - mondta.



Az elmaradt bevétel pedig torzítóan hat a piacra is. A szakember a megoldást abban látja, ha az eladó csak egy ingatlanközvetítőt bíz meg, mert ő abban lesz érdekelt, hogy minél jobb árat érjen el. Hozzátette, Magyarországon 2017-ben 150 ezer ingatlant értékesítettek, amelynek a 35-40 százalékát közvetítőkön keresztül adták el.



A Házbank.hu tulajdonos-ügyvezetője szerint alapvető probléma, hogy a független ingatlanirodák egy része csak a jutalék megszerzését tartja szem előtt eladáskor, és ezért nem a legjobb, a legtöbb pénzt adó vevőt kutatják fel a piacon. Példaként említette, ha az eladó nincs tisztában a piaccal, és egy 19 millió forint reálértékű ingatlant a közvetítő csak 17 millióra értékel, máris 2 milliós vesztesége lesz az eladónak és még a jutalékot is ki kell fizetnie. Fontos, hogy olyan szakemberrel szerződjön az ügyfél, aki megfelelő adatokra épített elemzés alapján határozza meg az árat - mondta.



Kifejtette: a hosszú távú, jó megoldás az lenne, ha a nagy ingatlan-hálózatok és ingatlanirodák közösen kidolgoznának egy szerződéses és informatikai keretrendszert, amit alkalmaznának, és ezzel garantálnák, hogy a piacon reális áron keljenek el az ingatlanok.



A virtuális ingatlanirodaként működő Házbank.hu 2010 márciusa óta szolgálja ki az ingatlanközvetítő irodákat ügyviteli rendszerrel, 250 iroda és közel 70.000 ingatlan adatállománya alapján. A cég egyik legfontosabb szolgáltatása az ingatlanközvetítő irodák hirdetéseinek szinkronizálása, az irodák közötti együttműködés segítése.