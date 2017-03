A G20 csoport pénzügyminiszterei nem értenek egyet az Egyesül Államokkal

A vita az Egyesült Államok delegációja és több nagy szövetséges ország küldöttsége között zajlik, és arról szól, hogy a legfejlettebb iparú államokat és a legnagyobb feltörekvő országokat, illetve az Európai Uniót mint intézményt összefogó G20 csoport továbbra is egyértelműen elutasítsa-e a nemzetközi kereskedelem szabadságát gátló, piacvédő, protekcionista gazdaságpolitikát, vagy pedig az új washingtoni vezetés nyomására engedékeny álláspontot foglaljon el.



Az egyhangúlag elfogadott ötoldalas zárónyilatkozatba a vendéglátó Németországnak sikerült egy olyan mondatot belefoglaltatni, amely a minimális konszenzus megmentését célozta. Így hangzik: "Dolgozunk azon, hogy erősítsük a kereskedelem hozzájárulását nemzetgazdaságaink erősítéséhez". Wolfgang Scha:uble német pénzügyminiszter mindazonáltal úgy nyilatkozott, hogy "a nemzetközi együttműködés nincs veszélyben", és a "G20-folyamat inkább megerősödött, semmint meggyengült". Az Egyesült Államok is a nyitott piacok híve, senki sem támogatja a protekcionizmust, de nem világos, hogy "ki-ki mit ért ezalatt" - állapította meg.



A protekcionizmus elutasításán és a szabadkereskedelem melletti kiálláson kívül nem említi a zárónyilatkozat a párizsi klímaegyezményt sem, miután néhány nappal ezelőtt az amerikai adminisztráció olyan költségvetést terjesztett elő, amely megnyirbálja a globális felmelegedés elleni küzdelemre szánt kiadásokat, és Donald Trump amerikai elnök több ízben hangoztatta a klímaváltozás elleni küzdelemmel szembehelyezkedő álláspontját.



Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter a tanácskozás után azt mondta, hogy az Egyesült Államok elkötelezett marad a szabadkereskedelem mellett, de felül akar vizsgálni több kereskedelmi egyezményt, és ki akarja javítani az azokban lévő "túlzásokat". Ezek között említette az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA), a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) néhány szabályozását és "bizonyos régebbi egyezményeket".



"Hiszünk a szabadkereskedelemben, mi vagyunk a világ egyik legnagyobb piaca és egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, a kereskedelem jó nekünk és jó a többi embernek is" - jelentette ki az amerikai pénzügyminiszter.



A tanácskozás résztvevői szerint a világgazdaság élénkülése gyorsabbá vált, és a növekedés az idei évben is folytatódik.



A résztvevőknek egy sor témában sikerült egyetértésre jutniuk, beleértve a piacszabályozást, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet és a gazdasági fejlődés elősegítését Afrikában.