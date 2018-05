3,5 milliárd forint van még a SZÉP-kártyákon - 2 hét alatt kellene elkölteni

Két héttel a május végi lejárat előtt a tavalyi 2 milliárdnál jóval magasabb, mintegy 3,5 milliárd forintnyi összeg vár még elköltésre a munkavállalók 2016-os SZÉP-kártyás juttatásaiból - hívta fel a figyelmet a BDO Magyarország könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat csütörtöki, MTI-nek küldött közleményében.



A határidőt követően a kártyakibocsátó cégek a fennmaradó összegeket a hatályos rendelkezések szerint a munkáltatóknak utalják vissza.



A közelgő pünkösdi hosszú hétvége sokak számára kínál lehetőséget a pihenéshez kapcsolódó juttatások elköltésére - mondta a közlemény szerint Makár Andrea, a BDO Magyarország vezető cafeteria tanácsadója. Hozzátette: a lejáró összeggel egy későbbi, akár jövő évi foglalás előlegét is ki lehet egyenlíteni.



A SZÉP-kártya tulajdonosai a szolgáltatók online felületén regisztrálva egyszerűen ellenőrizhetik a lejáró egyenleget. A regisztráció során megadott e-mail címre a szolgáltatók automatikusan küldenek tájékoztatást a közelgő lejáratról és az érintett összegről egyaránt - ismertette.



Nagyobb fennmaradó összeg esetén célszerű belföldi szállásra költeni azt, hiszen ez a szolgáltatás a fürdőszolgáltatáshoz hasonlóan mindhárom alszámláról fizethető. Ezek az elfogadóhelyek arra is lehetőséget nyújtanak, hogy több alszámla maradványösszegeit kombinálják a kártyatualjdonosok. Erről a szándékról az adott elfogadóhelyet előzetesen tájékoztatni kell - hívta fel a figyelemt a BDO.



Magyarországon jelenleg több mint 14 ezer szálláshelyen, 23 ezer vendéglátóhelyen és 18 ezer rekreációs helyen fogadják el fizetőeszközként a SZÉP-kártyát (ebben a többféle szolgáltatást kínáló elfogadóhelyek többször is szerepelnek).



A BDO idei adatai szerint a kártyabirtokosok a SZÉP-kártya juttatások 63 százalékát kérik vendéglátás alszámlára, szálláshelyre 24, rekreációra 13 százalékot szánnak.



A Nemzetgazdasági Minisztérium áprilisban elfogadott rendelete időben is rugalmasabbá teszi majd a SZÉP-kártya juttatások felhasználását: a jövőben a kártyakibocsátó pénzintézetek a fel nem használt összegeket nem emelik le a számlákról, csupán havonta legfeljebb 3 százalékkal csökkentik majd. E rendelkezést a jövő évben lejáró juttatások esetében fogják elsőként alkalmazni - közölte a BDO.