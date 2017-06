Váz- és izomrendszeri megbetegedést okozhat a jóga

Az emberek 10 százalékánál okoz váz- és izomrendszeri megbetegedést (MSDk) a jóga, és az esetek 21 százalékában súlyosbítja a már meglévő fájdalmakat - állapították meg a Sydneyi Egyetem kutatói.



A Journal of Bodywork and Movement Therapies című folyóiratban közölt tanulmány szerint a jóga világszerte egyre népszerűbb kiegészítő- és alternatív terápia a váz- és izomrendszeri rendellenességek kezelésére - olvasható a ScienceDaily tudományos-ismeretterjesztő portálon.



"Míg egyrészről hatékony módszer lehet a váz- és izomrendszeri megbetegedések kezelésére, akárcsak a testmozgás bármely fajtája, másrészről azonban az okozója is lehet az ilyen típusú fájdalmaknak" - mondta Evangelos Pappas, a kutatás társvezetője.



Az eredmények szerint éves szinten az emberek 10 százalékánál - ez tízszerese az eddig véltnek - okoz váz- és izomrendszeri megbetegedést a jóga, ami hasonló az egyéb sportokat űzők körében bekövetkező sérülések arányához.



"Azt is megállapítottuk, hogy a jóga súlyosbítani tudja a már meglévő fájdalmakat. Ez azt jelenti, hogy az esetek 21 százalékában rosszabbodik a fájdalom a jógázás miatt, különösen a felső végtagokat érintő váz- és izomrendszeri megbetegedések esetében" - húzta alá Pappas, hozzátéve, hogy az esetek több mint egyharmadában, a jóga okozta fájdalmak eléggé súlyosak voltak ahhoz, hogy megakadályozzák a jógaórákon való részvételt és több mint három hónapig tartottak.



A tanulmány szerint a jóga okozta "új" fájdalmak többsége a felső végtagok tájékán (váll, könyök, csukló és kéz) jelentkezik, feltehetőleg a lefelé néző kutya és az ehhez hasonló pozíciók miatt, amelyek a felső végtagokra terhelik a testsúlyt.



A mostani eredmények segíthetnek annak mérlegelésében, hogy a jóga-e a legmegfelelőbb választás egy-egy egyén számára. "A jóga okozta fájdalom megelőzhető a gyakorlatok óvatos kivitelezésével és, ha szólunk az oktatónak a már meglévő fájdalmainkról, valamint az orvosunkat is tájékoztatjuk arról, hogy jógázni járunk" - jegyezte meg Pappas.



Hozzátette: "javasoljuk továbbá a jógaoktatóknak, hogy beszéljék meg a tanítványaikkal a gyakorlatok helytelen elvégzéséből eredő kockázatokat és, hogy a jóga esetlegesen súlyosbíthatja a meglévő sérüléseket".