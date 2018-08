Nehéz az iskolakezdés a nyári szünet után? Jet lag trükkökkel is segíthetjük a gyereket

Miközben a nyári-téli óraátállítás miatti időeltolódás sokaknak bosszúságot okoz, és természetesnek tekintjük, hogy egy-egy utazás során már néhány órás időzóna eltérés is kimeríti szervezetünket, gyakran elfelejtjük, hogy a hosszú nyári hónapok után bizony csemetéinknek is komoly átállásra van szüksége, hogy reggel 8 órakor már ne csak ébren, de éberen tudjanak figyelni"

Habár szó sincs távoli tájakra induló utazásról, valójában gyermekünket ugyanúgy megviselheti a nyári szünetben megszokott és az iskolakezdés napirendje közötti időeltolódás, mint amikor eltérő időzónákkal kell megbirkóznia szervezetünknek.A K&H gyógyvarázs mesedoktorok program a gyermekek testi és lelki egészségének elkötelezett támogatójaként ezért megmutatja, hogyan segíthetjük az iskolakezdést a felnőtteknél már jól bevált jet lag trükkökkel.– mondta el Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.Az agy által irányított bioritmus felborulásának leginkább álmosság, koncentrációvesztés, emésztési problémák és alvászavarok lehetnek a tünetei – könnyű tehát belátni, hogy egyik sem olyan, ami jól jönne a suliban. Jó hírünk is van azonban: egyrészt bioritmusunk az új körülményekhez néhány nap alatt hozzászokik, másrészt segíteni is tudjuk ezt az átállást. Nézzük hát, mik segíthetik, hogy csemeténk könnyebben, de legalábbis éberebben kezdjen neki az őszi tanulásnak:Mivel a napfény és éjszaka váltakozása erősen befolyásolja bioritmusunkat, azzal segíthetjük leginkább az őszi sulikezdéssel kötelezően együtt járó korai felkelést, ha az előző napokban reggelente felkeléskor erősebb fényt csinálunk gyermekünk környezetében. Ezzel „megtanítjuk" szervezetének a korábbi felkelést, és a következő reggeleken picit korábban fog ébredni.Mivel a nyári szünetben a gyerekek jellemzően később térnek nyugovóra, ősszel nem csak a korai felkelés, de az esti lefekvés is komoly problémát tud jelenteni. Fontos tehát, hogy a nyári szünet utolsó napjaiban ne csak arra figyeljünk, hogy ne szervezzünk esti programokat, de a természetes napnyugtára rásegítve hamarabb sötétítsük el a gyerekszobát, lakást.Az iskolakezdés első napjaiban azzal is segíthetjük az új ritmusra átállást, hogy több folyadékot iszik gyermekünk, és könnyen emészthető, kímélő ételeket fogyaszt. Ez ugyanis kevesebb munkát igényel az első napokban biztosan kimerült szervezettől.Egy kis könnyű reggeli vagy délután testmozgás, biciklizés vagy játszótéri ugrálás segíti a szervezet ellazulását, és ezzel gyorsabb átállást. Így tehát könnyebben fog gyermekünk koncentrálni másnap az órákon.