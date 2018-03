Messziről ingázók költöznek a határ mellé a Nyugat-Dunántúlon

Fotó: Illusztráció.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugat-dunántúli irodáiban Ausztriában dolgozóknak is tanácsokat adnak aszakértők. Horváth Csaba projektvezető beszélt tapasztalataikról, amelyek szerint egyre több az olyan hosszú ingázó, aki Magyarország távolabbi részeiből jön a nyugati határ mellé, hogy innen járjon át az osztrákokhoz, munkahelyére. A középső országrészből és egészen a keleti határ mellől is jönnek és jellemzően hosszabb, három-hat hónapos megbízásokat, szezonmunkákat vállalnak. Házakat vesznek meg vagy albérletet keresnek a Nyugat-Dunántúlon, innen járnak munkába, de havonta igyekeznek hazamenni szeretteikhez is. Ritkán látják őket, emiatt nem könnyű a dolguk, s a téren is hátrányban vannak, hogy ők jellemzően kevesebbet tudnak az ausztriai munkajogi szabályokról, az ezzel kapcsolatos ügyintézésről.Jogok, juttatások– Több éve folytatott szakszervezeti munkánk haszna, hogy a Nyugat-Dunántúlon élők már egyre többet tudnak azokról a jogokról, juttatásokról, amik Ausztriában munkavállalóként megilletik őket. Többen ki mernek állni a határon túl saját érdekeik védelmében. Érdemes a rájuk vonatkozó szabályokról minél többet megtudniuk, e téren segítünk nekik mi is. Nemrégiben többen öt évre visszamenőleg igényeltek családipótlék-különbözetet és adó-visszatérítést Ausztriából biztatásunkra. Azaz már régóta átjártak a határon túlra dolgozni, de eddig nem tudtak ezekről a lehetőségekről, amelyek jelentős pénzt jelentenek családjaiknak – mondta el Horváth Csaba és hozzátette: havonta mintegy háromszázan csak a szombathelyi irodájukban megfordulnak. Együttműködnek az osztrák szakszervezettel, több kint dolgozó magyar belépett az ausztriai ágazati csoportokba.Keresett szakmaAz érdekvédő tapasztalatai szerint továbbra is sok házi betegápolót keresnek Ausztriába, magyarokat is. Az osztrák nyugdíjasok ugyanis jellemzően otthonaikban igényelnek ellátást, anyagi támogatást kapnak ahhoz, hogy ezt kifizethessék. Nincs is annyi idősotthon, idősápolási intézmény, ahol elhelyezhetnék őket, és ennek a rendszernek az előnye az is, hogy kevesebb időt töltenek kórházban fekvőbetegként.Hazatérők tervei– Miközben egyre nő az Ausztriában dolgozó magyarok száma és folyamatosan sokan érdeklődnek e lehetőségek iránt, mostanában megfigyelhető egy ezzel ellentétes trend is. Többen döntenek úgy, hogy abbahagyják a határon túlra ingázást, itthon akarnak dolgozni. Szinte kivétel nélkül olyanok, akik évtizedekig jártak át Ausztriába. Ők is hozzánk fordulnak tájékoztatásért, tanácsért, igyekszünk is segíteni nekik. Jellemzően furcsán érzik magukat munkakereséskor, a hazai munkahelyeken, mert más munkamorált szoktak meg. Inkább vállalkozást indítanának, meg is van hozzá a tőkéjük, hisz több pénzt félre tudtak tenni azalatt, míg évtizedekig Ausztriából kaptak fizetést. Ötletük is van hozzá, de az ügyintézéshez több támogatást igényelnek – sorolta a szakszervezeti tisztségviselő.