Hatszáz millió forintra pályázhatnak az önkéntes tűzoltók

A központi költségvetésben a tavalyihoz hasonlóan hatszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Ebből ötszáz millió forintot az önkéntes tűzoltó egyesületek, százmilliót pedig a mentőszervezetek között osztanak szét. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki, a hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező egyesületeknek április 24-ig kell eljuttatniuk pályázati anyagukat az illetékes tűzoltóságra.Pályázni hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására lehet. Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyerhető összeg kategóriánként eltérő, a legtöbb pénzt a legmagasabb kategóriába tartozó egyesületek kaphatják.Támogatás nyerhető a többi között alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertárépítésre és –felújításra, EDR-rádiókra, védő- és technikai eszközökre éppúgy, mint tűzoltótechnika-kezelői vizsgára, vagy önállóan beavatkozó egyesületek esetében gépjárművezetés-technikai képzésre. Az idei pályázaton olyan rendszeresített szívó- és nyomóoldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra is kérhető támogatás, amelyek egyébként nem szerepelnek a kiírás mellékletében, emellett az egyesületek utánfutó beszerzésére is pályázhatnak.A pályázati dokumentációkat az önkéntes tűzoltó egyesületeknek április 24-ig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltósághoz, amellyel az egyesületnek együttműködési megállapodása van. Ha egy egyesület több parancsnoksággal is kötött megállapodást, akkor a székhelye szerinti tűzoltóságra kell benyújtania a pályázatot. A beérkezett pályázatok elbírálása, a támogatási javaslat jóváhagyása legkésőbb június 8-ig megtörténik.Bővebb információk