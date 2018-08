A csornai férfi véletlenül feltalálta az eszközt, ami megváltást hozhat a gerincproblémásoknak

A sportban elért legnagyobb eredménye a 2012. évi Kendó Világbajnokság, Férfi Csapat kategóriájában elért 3. helyezés (Magyar Kendó Válogatott). The 15th World Kendo Championships (Novara, Italy 2012)

A kendó nagyon leszűkíti az edzésmódszereket. Én a súlymellénnyel kísérleteztem, hogy növelni tudjam a sebességem, hogy az alapmozgás dinamikusabb legyen.

"Amikor elkészült az első prototípus, esténként mentem ki gyakorolni a csornai focipályára.

Estem-keltem, annyira felgyorsított"

Az egyetemi csarnokban találkoztunk Király Norberttel, hogy bemutassa találmányát a már nevében is figyelemreméltó biomechanikus tornaeszközt.A helyszínválasztás nem volt véletlen, hisz a feltalálót gyerekkora óta erős szálak kötik a sporthoz, amiről időközben az is kiderült, mekkora szerepet játszott abban, hogy megszülessen a találmány.Napjainkban Király Norbert okleveles építőmérnökként dolgozik cégvezetőként az építőiparban. Magát kutató emberként írta le, aki azokra a problémákra amelyekkel az életben szembesül, mindig mérnök-szemmel keresi a megoldást.De kanyarodjunk vissza a gyerekkorhoz és a sporthoz, amelynek köszönhetően - már mérnökként -, Norbert megalkotta a szerkezetet, amiről később az is kiderült, hogy terápiás eszközként nagyobb jövő áll előtte, mint sportszerként.Norbert elmesélte, hogy gyerekkora óta kendózik, és eredményeit tekintve is sikerült világszínvonalra eljutnia. Azonban teljes sportpályafutását meghatározta, hogy fizikailag mindig gyengébb volt ellenfeleinél. Ezt a hátrányt még több edzéssel, a kardvágás dinamikájának növelésével igyekezett kompenzálni.- mesélte a feltaláló."A célom a robbanékony rugalmas erő növelése volt, innen idővel és észrevételek folytán egy óvatosabb alkalmazás, a kiegészítő gerincterápia felé fordultam. Biomechanikai érdeklődésem előre vitte munkámat." - tette hozzá.Ebből született meg a súlymellény átalakításának ötlete, mégpedig az, hogy az eszköz segítségével megemelje a test súlypontját.- mesélt az első élményeiről találmányával a feltaláló.

A kendó fizikailag és szellemileg is megterheli szervezetet. Mindenkinek vannak sérülései. Nekem a gerincemmel voltak problémáim. Elmondható, hogy legkevesebb három havonta becsípődött, és rendszeresen fájt valahol.

Miközben az edzésekhez használtam a folyamatosan fejlesztett eszközt, saját magamon tapasztaltam meg, hogy azok a befeszülések, amik korábban hetek alatt sem szűntek, az excentrikus súlymellénnyel óvatos mozdulatokkal végzett gyakorlatok hatására enyhülni kezdtek"

Találmányom lényege, hogy nem nyomófelületekkel, nem oldalszorítással igyekszik korrigálni a gerincdeformitásokat, hanem aktív külpontos, kíméletes terheléssel igyekszik stimulálni az idegrendszert, ezáltal a gerinctartó mély- és felszínibb izomzatot erősíteni, ennek tónusát egyensúlyba hozni a hasizomzattal.

Az aktív izomerők visszahatnak az idegrendszerre, és hatnak a csontos-porcos állományú gerincoszlop statikai erőjátékára. Idővel csökken a derékfájdalom, látható tartásjavulás következhet be.

Eszközömmel illetve a vele való módszeremmel segíteni tudom a teljesebb gyógyulást.

Kép forrása: kingstensor.hu

- mondta el első tapasztalatait.Ezt követően konzultált Dr. Steiner Henriett adjunktussal. Kiemelte, hogy neki köszönheti, hogy eljutott a szabadalmaztatásig. Az adjunktus asszony azt is vállalná, hogy laboratóriumi körülmények között is megvizsgálja és bizonyítsa az eszköz hatásait.Egy felső, formatervezett acél anyagú fejsúly megemeli az emberi test súlypontját és ennek külpontos erőhatásai érvényesülnek a törzs mentén.

A találmány biomechanikus tornaeszköz, melyet felöltve álló gimnasztikák végzendők benne. Egy felső, formatervezett acél anyagú fejsúly megemeli az emberi test súlypontját és ennek külpontos erőhatásai érvényesülnek a törzs mentén. A fejsúly nem ér hozzá a fejhez, attól eltartva, a vállak felett van pozícionálva az elülső és hátulsó két-két puhabevonarn acélpálca segítségével, melyek leérnek a derékig.

Az acélpálcák alsó végei a széles, textil anyagú derékövbe ülnek. A törzsön való félmerev rögzülést a vállakon átforduló keresztezett lefutású textilhevederek és a deréköv együtt biztosítják, melyek összefogják a teljesen együtt dolgozó térbeli szerkezetet.

A fejsúly funkciói közé tartozik emelni a tornázó súlypontját és félmerev keretként, a lemenő acélpálcákkal együtt rugalmas kalodába helyezni a törzset.

Az excentrikus súlymellényt testméretre állítva, majd felvéve álló testhelyzetben tornázva javító hatást érhetünk el sok fajta derékbántalomnál, statikai jellegű gerincelváltozásnál, tartáshibánál.

Alkalmazási területe szerteágazó, azon kívül, hogy komplex módon erősíti a teljes törzsizomzatot, a tér bármelyik irányába kórosan elgörbült gerincelváltozásnál az agonista, antagonista izomcsoportokat aktív módon, harmonikusan megdolgoztatva a passzív, csontos porcos gerincoszlop statikáját jó irányban befolyásolja, javítja görbületi viszonyait.

Mit jelent a találmányok szabadalmi oltalma?

új

feltalálói tevékenységen alapuló

iparilag alkalmazható a világ bármely területén

- olvasható a szabadalmi leírásban.De ehhez, hosszú út vezetett. Király Norbert a harmadik prototípussal jutott el arra a szintre, hogy 2016 júniusában kezdeményezze találmányának jogi oltalom alá vételét, azaz - hétköznapi nyelven fogalmazva - levédesse azt.Gács János iparjogvédelmi szakértőt kérdeztük az eljárással kapcsolatban. A szakértő kiemelte, hogy három feltétel együttes teljesülése esetén kaphat a szabadalmas oltalmat a találmányára:A szakértő elmondta, új információk csak a szabadalmi adatbázisban találhatók meg. Ha nem történt előzetes újdonságvizsgálat, akkor ezt a hivatal megcsinálja.A feltalálói tevékenységgel kapcsolatban Gács János kiemelte: hogy ez a "nem nyilvánvalóság". Minden találmány valaminek a továbbfejlesztése - érdekességként megemlítette -, hogy egyedül a röntgensugár az, aminek nem volt előzménye. az, hogy mi az, ami nem nyilvánvaló, a feltalálónak meg kell neveznie, a hivatal pedig megvizsgálja.Az ipari alkalmazhatóság kapcsán pedig annak a kritériumnak kell megfelelnie, hogy sorozatban előállítható és alkalmazható legyen.Ha a hivatali elbíráló - aki minden esetben az adott szakterületet jól ismerő szakember - mindhárom pontban megfelelőnek találja a találmányt, a szabadalmas (aki nem nem feltétlenül maga a feltaláló) megkapja az oltalmat, ami egy vagyoni értékű jog.

A szellemitulajdon-védelem szabályrendszere a polgári jog egyik területeként kizárólagos vagyoni és személyhez fűződő jogok biztosításával nyújt jogi védelmet a szellemi alkotások létrehozói számára.



A szellemitulajdon-védelem teremti meg az egyensúlyt az innovatív megoldások és kreatív alkotók érdeke és a szélesebb közérdek között annak érdekében, hogy elősegítse egy olyan környezet kialakulását, amely a kreativitás és az innováció virágzására épül.



Forrás: sztnh.gov.hu

"Százból egynek sikerül"

Azt azonban fontos tudni, hogy a szabadalom egyáltalán nem garancia arra, hogy a találmány valóban használható, vagy hasznosítható a piacon.Gács János harminc év tapasztalata alapján elmondta, hogy a szabadalmaztatott találmányok mindössze 1 százalékának sikerül megvalósítania, gyártania - és ebből pénzt keresnie - a feltalálónak.