400 km két keréken - a Duna-mentén bringáztunk Ausztriában - fotók

Árak, tippek



Győrből Passauba a vonatjegy ára 14 500 Ft volt, Linzben kell átszállni. Érdemes a vonatjegyet minél előbb lefoglalni, mert a nemzetközi jegyeknél hasonló a rendszer, mint a repülőjegyeknél: aki előbb vásárol, olcsóbban utazik. Bár a mi bringánkat utánfutóval vitték ki, van lehetőség mindkét vonaton kerékpárszállításra, a részleteket az állomáson egyeztessék. Bécsből Hegyeshalomig a vonatjegy közel 6000 Ft-ba került.



A legjobb szállások a családi panziók, Passauban és Kremsben inkább nagyobb hotelekben lehet megpihenni. A hangulatos családi panziók az olcsóbbak – egy éjszaka reggelivel 30-40 euró között mozog –, a hotelekben az ár 50 euróhoz közelít. Reggelit célszerű kérni. Egyrészt Ausztriában, Németországban sokféle ételt, italt kínálnak, másrészt presszó kávé és egy péksütemény 5-6 euróba kerül. Ár-érték arányt tekintve tehát okosabb a szálláshelyeken reggelizni, mint kávézókban, pékségekben.

Kis gasztro



A vacsorát szintén érdemes a szálláshelyen megoldani. Rövid, de korrekt étlappal dolgoznak. A bécsi szeletet 9-10 euróért, pisztrángot 14-15 euróért kínálnak körettel, salátával együtt. Arra figyelni kell, hogy a konyhák általában este 22 órakor zárnak. Ausztriában a nyolc óra munkaidő tényleg nyolc óra. Bringázás közben – különösen 30 fok feletti melegben - nem érdemes nagyobb étkezésben gondolkozni: bécsi virslit, debreceni kolbászt 3-4 euróért adnak kisebb megállóhelyeken. A lilahagymás zsíros deszka több szelet kenyérrel, két zsemlével 2,5 euró. A zsír házi pecsenyeléből készül, töpörtyűvel és aszalt almával spékelik meg. Egy korsó sör 3,5 euró. Ne kispályázzanak pohár sörökkel, alig 30-40 cent a különbség a korsó és a pohár között.

Amikor három éve összetörtem magam a balatoni bringaúton az akarattyai kanyarban, a veszprémi kórházban vetődött fel először, milyen jó lenne tekerni a Duna-mentén Ausztriában. Feküdtem a kórházi ágyon, az akkori barátnőm, mostani feleségem csúnyán nézett a terv hallatán, Ádám és Csabi barátom finoman bátorított. A sors fintora, hogy nem velük, hanem a győri Petz-kórház több baleseti sebészével tekertem a klasszikus kerékpárúton pár hete.Indulás előtt barangoltunk Passau óvárosában, ahol három folyó (Duna, Inn, Ilz) találkozik. Érdekesség, hogy a bajor ékszerdobozban az Inn tekintélyesebbnek tűnik, mint a Duna. Első nap 60 km-nél kevesebbet tettünk meg. 40 km után értünk a Duna híres osztrák S kanyarulatáig (Schlögener-Schlinge). 2 euróért kompoztunk a folyó jobb partjára, majd meredek emelkedőn indultunk a meseszerű panorámát nyújtó kilátóra. Miközben láncoltam a bringát, láttam, hogy az osztrákok, németek többsége csak letámasztja a kerékpárt... A Duna páratlan látványa után folytattuk utunkat, végig a hegyek lábainál tekerve érkeztünk szálláshelyünkre, egy családi panzióba Inzellben. Itt kempingezni is van lehetőség a folyó közelében.Reggeli után Schlögen és Aschach közti festői folyó-völgyben vezetett utunk 50 km-en át. Az előző napi szakasz és ez az etap a túra csúcspontja. A hegyek lábai árnyékot adnak, az úttól 1-2 méterre kanyargó Duna vize hűsít, a látvány elképesztő. Miután hazatértem, újságíró kollégám vetette fel viccesen: itthon vagy Ausztriában jobbak a kerékpárutak? Ameddig az EuroVelo 6 bőnyi szakaszán borzalmas földutakon várjuk a hozzánk tévedteket, addig Németországban és Ausztriában "parányival" jobbak a viszonyok. Valamiért tőlünk nyugatra nem töredezik az aszfalt. Itthon "imádják" a kerékpárutakat vaskorláttal elválasztani az árkoktól, Ausztriában felnőttnek nézik a bringásokat és a Duna köves, sziklás partjáról sem szeparálják el őket – jelezte túravezetőnk.Az infrastrukturális elmaradottságunknál bántóbb a mentalitásbeli különbség. Képzeljék el, hogy Passau ódon utcái között teker 23 bringás reggel, majd az egyik útkereszteződésben egy idősebb hölgy, mosolyogva, integetve kíván jó utat a csapatnak. Nem szitkozódott, nem dudált, hogy 1-2 percig helyben állt a kocsijával. A Duna-közelében a bringaúton KRESZ-méretű, háromszög alakú táblákkal óvják a békák életét és óvatos haladást kérnek a kerékpárosoktól. Lehet így, toleránsan, meg erőt fitogtatva is élni.Visszatérve a 2. napra, egyedül ez a szakasz nyúlt hosszabbra. Miután búcsút intettünk a hegyeknek és folyóvölgynek, megcéloztuk Linzet. A bringaút a város környékén ipartelepek mellett halad. Itt nincs szükség igazán fényképezőgépre. Közel 60 km várt ránk ardaggeri szállásunkig. A vidék hasonlít a szigetközi kerékpárút Győrhöz közeli szakaszára.Melkről, Kremsről és legfőképpen a két város közötti wachaui völgyről szólt ez az etap. Körülbelül 85 km-et tekertünk a 3. napon. Frissítő zápor után a melki apátságnál tettük az első nagyobb pihenőnket. A középkori hangulatot árasztó város életét meghatározza a bencés szerzetesközösség apátsága. Akárcsak a Pannonhalmi Főapátság a melki is világörökségi védelmet élvez. Több mint 900 éve élnek itt szerzetesek, az apátság udvara és a templom jegy nélkül látogatható. Ízlések és pofonok, a Pannonhalmi Főapátság letisztult, egyszerű terei jobban bejönnek, mint a barokk elemekkel teletűzdelt melki szerzetesi központ. Melk után jött a túra egyik legszebb szakasza a wachaui völgy.Kisebb társaságunk tévedésből nem kelt át a folyó bal partjára, így lecsúsztunk Willendorfról, ahol az őskor első művészeti szobrászalkotását, a Willendorfi Vénuszt találták. Oroszlánszívű Richárd Dürsteinhez közeli egykori börtönének romjait szintén a folyó túlpartjáról láttuk. Sebaj, majd legközelebb, így is remekül éreztük magunkat. Kétszer lógattuk a lábunkat a Dunába – ezen a szakaszon strandok követik egymást –, illetve feltöltöttük elemeinket debreceni kolbásszal, zsíros deszkával. A közel 25 ezer lelkes Krems városában szálltunk meg utolsó éjszaka. A városka szívében található sörkertet vétek kihagyni, igaz, szabad asztalt nem könnyű találni itt.A búcsúnapon a Császárváros volt a célunk, 80 km-es szakasz várt ránk. A csapat nagy része Bécs nyugati elővárosában buszra szállt, mi pedig hármán folytattuk utunkat a központi pályaudvarig. A levezető napon érintettük Tulln városát, majd főleg töltéseken gurultunk az osztrák fővárosba. Bár Bécsben a kerékpárút-hálózatra rossz szót nem szólhatunk, a Duna-menti, természetközeli bringázás után fárasztó és zajos volt tekerni az osztrák fővárosban.