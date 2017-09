Rendőr tagjai is vannak egy doppingszerrel kereskedő hálózatnak

Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményében azt írta: a jelenlegi adatok szerint az egyik gyanúsított - a kereskedői hálózat irányítója - tiltott szerekkel üzletelt és ezzel másokat is megbízott. A két rendőr és egy civil a tiltott szerek értékesítésével, a harmadik civil pedig a szerek előállításával gyanúsítható megalapozottan.



Az üggyel összefüggésben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság is nyomoz, és szintén több gyanúsítottat hallgatott ki. A párhuzamos nyomozás oka, hogy az ügy rendőr gyanúsítottjaival szemben csak a Budapesti Nyomozó Ügyészség járhat el - tette hozzá.



A nyomozó ügyészek a hajdú-bihari rendőrökkel együttműködve a napokban közös akciót hajtottak végre, több helyszínen is házkutatást tartottak, és "a megalapozott gyanút alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le" - írta a főügyész.



Az egyik rendőr és két civil gyanúsított előzetes letartóztatásban van.