Orbán Viktor ma Moszkvában tárgyal Vlagyimir Putyinnal

Az Oroszországgal való együttműködés nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdeke is Magyarországnak - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában a közmédiának.Magyarország mindig is abban volt érdekelt, hogy egy pragmatikus, józan észre, kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést tartson fenn Oroszországgal - mondta Szijjártó Péter azt megelőzően, hogy délután Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalást folytat az orosz fővárosban.A tárcavezető jelezte, a magyar energiaellátás egy döntő része Oroszországból származik, és "mi nem vagyunk abban a helyzetben, mint mások egy óceánnal odébb és néhány százezer kilométerrel nagyobb területről, hogy azt hirdessük, nem kell beszélni az oroszokkal"."Mi Közép-Európában pontosan tudjuk, hogy a párbeszédnek helye van, a párbeszédre szükség van, mert csak így lehet egy kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést kialakítani" - mondta a külgazdasági és külügyminiszter.Előző napi tárgyalásait összegezve kifejtette: körvonalazódik az az együttműködési-fejlesztési megállapodás, amely Magyarország gazdasági érdekeit a legjobban szolgálni tudja, így kézzelfogható közelségbe került egy harmadik repülőjárat megindítása Magyarország és Oroszország - Budapest és Kazany - között.Előrehaladott tárgyalások zajlanak továbbá Magyarország szerepének jelentős növeléséről a moszkvai központú Nemzetközi Beruházási Bankban, amely már most is 70 millió eurónyi magyarországi projektet forgalmaz - közölte Szijjártó Péter.Beszámolt továbbá a Gazprommal született megállapodásról, amely szerint 2020-ra is megkezdik a tárgyalásokat a magyarországi gázellátásról. A magyar fél a vásárolandó gáz mennyiségét mintegy 4,1 milliárd köbméterre tervezi.Arról is megegyeztek, hogy a Mol folytathatja kitermelési tevékenységét Oroszországban - tette hozzá.Elmondta, a nehézipari együttműködés folytatásáról szintén megállapodtak a magyar hajóipar újjáépítése és a magyar helikoptergyártási és -összeszerelési ipar fejlesztése érdekében.Emellett döntés született arról, hogy a Fővárosi Vízművek lehetőséget kap az orosz piacon magas hozzáadott értékű vízipari munkák elvégzésére - tájékoztatott a külgazdasági és külügyminiszter.1991. december 5-6. - Antall József miniszterelnök Moszkvában Mihail Gorbacsov szovjet államfővel aláírta a magyar-szovjet és Borisz Jelcin orosz elnökkel a magyar-orosz alapszerződést.1992. október 20-22. - Göncz Árpád államfő moszkvai magánlátogatásán Borisz Jelcin orosz államfővel tárgyalt a kétoldalú kapcsolatokról.1992. november 10-11. - Borisz Jelcin orosz elnök budapesti hivatalos látogatásán, az Országgyűlésben mondott beszédében megkövette a magyar nemzetet az 1956-os szovjet beavatkozásért.1993. július 3. - Göncz Árpád köztársasági elnök oroszországi körútján Moszkvában találkozott Borisz Jelcin orosz államfővel.1994. március 31-április 1. - Viktor Csernomirgyin orosz kormányfő Budapesten Boross Péter miniszterelnökkel kormányközi megállapodást írt alá a volt Szovjetunió és Magyarország közötti adósság rendezéséről.1995. március 6-8. - Horn Gyula magyar és Viktor Csernomirgyin orosz kormányfő Moszkvában kicserélte a két ország alapszerződésének ratifikációs dokumentumait.1995. május 8-9. - Göncz Árpád köztársasági elnök, aki Moszkvában a második világháború befejeződésének 50. évfordulóján tartott ünnepségeken vett részt, rövid megbeszélést folytatott Borisz Jelcin orosz államfővel.2002. december 18-21. - Medgyessy Péter miniszterelnök Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Mihail Kaszjanov kormányfővel megállapodott a szovjet államadósság közvetítők nélküli, készpénzes rendezésében.2003. május 30. - A Szentpétervár megalapításának 300. évfordulóján tartott ünnepségeken részt vevő Medgyessy Péter kormányfő rövid eszmecserét folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.2003. szeptember 8-9. - Mihail Kaszjanov orosz miniszterelnök budapesti látogatásán négy kormányzati egyezményt írtak alá.2003. november 28-29. - Vlagyimir Putyin orosz elnök és Medgyessy Péter miniszterelnök szentpétervári találkozóján elsősorban gazdasági kérdésekről esett szó.2005. február 16-17. - Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Moszkvában Mihail Fradkov orosz kormányfővel gazdasági együttműködési megállapodást írt alá. A magyar kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján elvi egyezség született arról, hogy Oroszország visszaadja az 1945-ben Szovjetunióba került sárospataki református könyvtár anyagát.2005. szeptember 20. - Mihail Fradkov orosz miniszterelnök budapesti munkalátogatásán Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel tárgyalt.2006. február 28-március 1. - Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalos magyarországi látogatásán Sólyom László köztársasági elnökkel és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel tárgyalt.2006. szeptember 18. - Szocsiban Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő energiapolitikai kérdésekről tárgyalt.2007. március 22. - Gyurcsány Ferenc kormányfő a Moszkva melletti Novo-Ogarjovóban Vlagyimir Putyin orosz államfővel megállapodott a kormányközi konzultáció intézményének bevezetésében.2007. július 19-21. - Gyurcsány Ferenc kormányfő az oroszországi Szaranszkban, a finnugor népek I. nemzetközi kulturális fesztiválján megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.2007. december 7. - Budapesten magyar-orosz kormányközi konzultációt tartottak Gyurcsány Ferenc magyar és Viktor Zubkov orosz miniszterelnök vezetésével.2008. február 28. - Gyurcsány Ferenc kormányfő moszkvai látogatásán aláírták a Déli Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megépítéséről szóló kormányközi megállapodást.2008. június 28. - Sólyom László köztársasági elnök a nyugat-szibériai Hanti-Manszijszkban, a finnugor népek V. világkongresszusán megbeszélést folytatott Dmitrij Medvegyev orosz elnökkel.2009. március 10. - Moszkvában a második magyar-orosz kormányközi konzultáción a két kormányfő, Gyurcsány Ferenc és Vlagyimir Putyin jelenlétében aláírták a Déli Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát megvalósító vegyes vállalat létrehozásáról szóló kétoldalú keretszerződést és a pusztaföldvári gáztároló fejlesztéséről szóló megállapodást.2010. november 30. - Orbán Viktor kormányfő a magyar-orosz kapcsolatok hosszú távú rendezésének lehetőségeiről tárgyalt Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnökkel.2013. január 31. - Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai munkalátogatásán Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a többi között a Paksi Atomerőmű két blokkjának felújításáról és a Déli Áramlat földgázvezeték építéséről tárgyalt.2014. január 14. - Orbán Viktor kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök Novo-Ogarjovóban folytatott megbeszélésein megállapodás született a nukleáris energia békés felhasználásában való együttműködésről, ennek keretében egyezséget írtak alá két új paksi erőművi blokk építéséről.2015. február 17. - Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti munkalátogatásán az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokon megállapodás született a 2015-ben lejáró hosszú távú orosz-magyar gázszállítási szerződéssel kapcsolatos kérdések megoldásáról.2015. augusztus 7-9. - Orbán Viktor kormányfő a kazanyi vizes világbajnokságra látogatott, 9-én munkamegbeszélést tartott Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnökkel.2016. február 17. - Orbán Viktor miniszterelnök Novo-Ogarjovóban folytatott megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a találkozón 2019 végéig meghosszabbították az orosz földgáz magyarországi szállításáról szóló hosszú távú szerződéseket.2017. február 2. - Vlagyimir Putyin orosz elnök elsősorban gazdasági témákról tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel Budapesten. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy megkezdődnek a tárgyalások a 2021 utáni, Oroszországból Magyarországra irányuló gázszállításról.2017. augusztus 28. - Budapesten a cselgáncs világbajnokság megnyitójára látogató Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszéléseket folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel, a korábban meghozott megállapodások végrehajtását tekintették át.2018. július 15. - Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Moszkvában tárgyalt egymással a futball-világbajnokság megrendezéséről, az energetikai beruházásokról és a gazdasági együttműködésről.