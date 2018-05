Orbán: mindenkinek munkát adnak és megvédik az országot

A Facebook-oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor jelezte, hogy ellátogat még néhány helyre az országban. Úgy fogalmazott: "megköszönöm önöknek, hogy munkát adtak nekem a következő négy évre, és azt ígérem, hogy én is adok cserébe önöknek".



A kormányfő hangsúlyozta: amit vállaltak, azt teljesítik, fejlesztik a településeket, munkát adnak mindenkinek, ahogy ezt már az előző ciklusban elkezdték.



Úgy folytatta: az országot is meg fogják védeni, "akármekkora népvándorlás is jön", ahogy vállalták, a határoknál megállítják.



Migránsok Magyarországra nem települhetnek be, "csak mi magyarok dönthetjük el, hogy kik élnek velünk", ki tartózkodhatnak az ország területén és Magyarországot megtartják magyar országnak - fűzte hozzá Orbán Viktor.



Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár kedden tájékoztatta az MTI-t arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megkezdte köszönő kampányát, több helyre is ellátogat, ahol járt a választási kampány során, és ahol támogatták április 8-án.