Orbán: el akarják venni Magyarországtól a határőrizet jogát

A kormányfő úgy fogalmazott: a szerdán elfogadott Sargentini-jelentés semmilyen veszélyt nem jelent Magyarország számára. Annak hátterében az áll, hogy Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő találkozóján előbbi ultimátumot intézett Európához. A kancellár azt mondta, hogy a schengeni övezet külső határán található európai peremországoknak át kell adniuk határőrizetük egy részét Brüsszelnek - emlékeztetett.A terv az, hogy ha Magyarországot nem lehet rákényszeríteni a migránsok beengedésére, akkor el kell venni tőle a határvédelem jogát. Magyarországot meg akarják bélyegezni, a magyar ellenállást meg akarják gyengíteni - értékelt a miniszterelnök. A magyar határőrök és katonák helyett, akik esküt tettek és akiknek fontos a hazájuk, zsoldosokat akarnak ideküldeni Brüsszelből, akik be fogják engedni a migránsokat - mondta.Orbán Viktor kiemelte: a Sargentini-jelentést egy olyan eljárás keretében fogadták el, "aminek nincs a végén semmilyen szankció, tehát nincs veszély". Mégis megcsinálták, annak érdekében, hogy meg tudják gyengíteni Magyarországot, mert azzal, hogy megbélyegzik az országot, meg tudják gyengíteni a pozícióit - értékelt.Kifejtette: a következő csata arról szól, hogy ki védi Magyarország határait, ki dönti el, hogy kit eresztünk be az ország területére.

Egész egyszerűen el akarják venni a kapukulcsot.

- fogalmazott a kormányfő.Hozzátette: a jelentést elfogadó Európai Parlamentet "kellő tisztelettel, de egyszerűen egy kifutó kollekciónak kell tekinteni", mert jövő májusban új választásokat tartanak.Szerinte a mai EP-ben egyértelmű bevándorláspárti többség van, amely azt tekinti történelmi küldtetésének, hogy megváltoztassa a kontinens összetételét, egy népességcserét hajtson végre. Ezek a politikusok gyűlölik azokat az embereket, akik szemben állnak ezzel a tervvel és ellenállást próbálnak szervezni - jelentette ki, hozzáfűzve: akik május után is egy többségében bevándorláspárti EP-t szeretnének, azok az illegális migrációval szembeni ellenállás szimbólumává vált Magyarországot támadják.A magyar kabinet szakértői a Sargentini-jelentés minden állításra válaszoltak - hangsúlyozta Orbán Viktor. A jelentés pontokba szedett állításai közül 19 most folyó vitás eljárásokról szól, 13 már korábban lezárt eljárásokat kifogásol, 37 pedig ténybeli tévedés - emelte ki.A miniszterelnök rámutatott: az Európai Parlamentnek meg kellett sértenie a saját szabályait ahhoz, hogy Magyarországot el tudják ítélni.A jogszabályok szerint a leadott voksok kétharmadára volt szükség, és a tartózkodó szavazatokat is be kellett volna számítani, ezért az előterjesztés nem kapta meg a szükséges többséget - hangoztatta.Jelezte, az ügyben jogi vita indul majd, de ő nem csak jogi kérdésnek tekinti az esetet. Az Európai Parlament "az erkölcsi tekintélyének az utolsó morzsáit éli fel", amikor úgy ítél el egy jogállamisági ügyben egy országot, hogy a saját jogállamisági szabályaikat semmibe veszik - összegzett Orbán Viktor.Felhívta a figyelmet arra, hogy a bevándorlás mellett további komoly tétje is van a következő európai uniós választásnak. Az uniós költségvetési statisztikából ugyanis kiderül, hogy az EU sok száz millió euróval támogatja a "Soros-féle" civil szervezeteket.Ha a következő Európai Parlamentnek és Európai Bizottságnak más lesz az összetétele, akkor ennek a sok száz millió eurónak "lőttek" - fogalmazott.Hozzátette, az Európai Bizottság olyan álcivil szervezeteknek ad pénzt, amelyek Izraelben gyakorlatilag antiszemita kampányokat folytatnak Izrael ellen. "Az a helyzet, hogy a modern antiszemitizmusnak ma a központja, ahonnan finanszírozzák az Izrael-ellenes, Netanjahu miniszterelnök úrral szemben fellépő erőket, az Brüsszelben van" - közölte.Hozzátette, ez nem mehet így tovább, és ha Magyarországon múlik, akkor májusban megváltoztatják ezt a helyzetet. Nyomatékosította, hogy Magyarország számára az antiszemitizmus elleni fellépés emberiességi és becsületbeli kérdés.A jelentést támogató magyar képviselőkről a miniszterelnök azt mondta, elfogadja, hogy az ellenzék el van keseredve, mert háromszor vesztett egymás után a parlamenti választásokon. Egy ilyen küzdelemben néha indulatok is előkerülnek, de az megrendítő, hogy az ellenzék nem képes a saját belpolitikai ellenfelei iránt érzett gyűlöletét a hazája sorsa mögé rendelni - tette hozzá. "Ez szerintem egy kommunista tempó egyébként, ez a kommunistáknak a modernkori definíciója" - értékelt, hozzátéve: aki jobban gyűlöli a belpolitikai ellenfelét, mint amennyire szereti a hazáját, azzal baj van.Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy a jelentés címéből kiderül, az Magyarországot ítéli el, nem pedig a magyar kormányt.