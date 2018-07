Magyar Hírlap - Nagy Anikó államtitkár nagy változásokat szeretne elérni az egészségügyben

A koraszülöttmentés és -ellátás fejlesztését, a védőnői hálózat erősítését, a nemzeti védőoltási program, a gyermekfogászat és a házi gyermekorvosi hálózat erősítését is a legsürgetőbb teendők közé sorolja a Magyar Hírlap hétfői számában megjelent interjúban az egészségügyért felelős államtitkár.



Nagy Anikó elmondta, hogy elkészült a Nemzeti Gyermekegészségügyi Program javaslat, és a kórházaknál nem tervezi a hagyományos kancellári rendszer bevezetését. A kormány 2010 óta pótolja az egészségügytől a korábbi kormányok által elvett pénzeket, így 2019-ben 647 milliárd forinttal több jut e területre, mint a baloldal által utoljára benyújtott költségvetésben - hangsúlyozta az államtitkár.



Jelentős többlettel számol jövőre egyebek mellett a gyógyító-megelőző kassza, ami elsősorban új gyógyszerek és technológiák bevezetését, az új készítmények elterjesztését jelenti. Hozzátette: az egészségügyi szakdolgozók további, már korábban ütemezett béremelésére is van pénz a költségbevetésben. Ezen felül jelentős plusz jut a betegszállításra, a gyermekellátásra, illetve az országos népegészségügyi programokra.



A kórházak eladósodásával kapcsolatban azt mondta, az a céljuk, hogy ne csupán utólagos adósságkonszolidációra, hanem évközbeni forrásbővítésre is legyen majd lehetőség, illetve, hogy egyre kisebb mértékben vagy egyáltalán ne halmozódjanak fel tartozások.



Az új államtitkár pártolja, hogy növekedjen az ápolók társadalmi elismertsége, hiszen szerinte rendkívül lelkiismeretes és odaadó munkát végeznek, szakmailag pedig nemzetközi szinten is kiemelkedő a felkészültségük. Ne gondolja senki azt, hogy attól függ az ellátáshoz való hozzáférése, illetve a kezelés minősége, fizet-e hálapénzt - ezt a szemléletváltást viszonylag gyorsan szeretné elérni Nagy Anikó, aki támogatja a hálapénzmentes övezetek elterjedését.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az egészségügyi szakdolgozók bére átlagosan hatvanöt százalékkal emelkedik 2016 és 2019 között, az idei nyolcszázalékos emelés már megtörtént. A gyermekbaleseti és -sürgősségi ellátás önálló szakmává tétele egyedülálló lesz Európában - ígérte -, s nem utolsósorban minőségi hálózat alakul ezen a területen.