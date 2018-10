Kutyatámadások: a kutya viselkedéséért a gazdája felel a szakértő szerint

A kutya viselkedéséért a körülötte élő emberek felelnek - mondtaSchneider Kinga, a Noé Állatotthon Alapítvány szóvivője az M1 aktuális csatornán vasárnap este.Ha például egy kutya egész életét egy kertbe zárva tölti, nem biztos, hogy tudja, mi a helyes, ha ismeretlen emberekkel, állatokkal találkozik. Ma már nem csak kutyaiskolák, de kutya óvodák is vannak, ami azért fontos, mert ezeknél az állatoknál életük első hónapjaiban alapvetően eldől, milyen lesz a viszonyuk a többi állathoz és az emberekhez - magyarázta a szakember.Kérdésre válaszolva rámutatott arra is: a jog nem ismer veszélyes fajtákat, csak egyedeket lehet veszélyessé nyilvánítani. A jelenlegi szabályozás alapvetően jó, a hatósági fellépés viszont lehetne határozottabb. Sok olyan kutya kóborol az utcákon, amelynek van gazdája. A nem megfelelő kerítés miatt kóborló állat gazdája pedig akár pénzbüntetéssel is sújtható - figyelmeztetett az állatotthon szóvivője.Schneider Kinga szerint üdvözlendő lenne a kutyatartási jogosítvány is, melynek bevezetése után csak a bizonyos feltételeket teljesítők tarthatnának kutyát.