Fidesz: Brüsszel a migránsok szervezett beutaztatását akarja bevezetni

Amikor azt hinnénk, hogy Brüsszel már nem tud előállni egy újabb őrültséggel, akkor mindig bebizonyosodik, hogy de igen, ilyen értelemben a fantáziájuk kimeríthetetlen"

Hidvéghi Balázs arra reagált, hogy az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE) humanitárius célú vízumok bevezetését kezdeményezte.A Fidesz kommunikációs igazgatója ezt egy újabb bevándorláspárti javaslatként értékelte. Úgy fogalmazott: most éppen azt találták ki, hogy a migránsok gyakorlatilag automatikusan beutazási vízumot kaphatnának az EU külképviseletein, hogy mihamarabb és minél könnyebben beutazhassanak az Európai Unióba, és itt kezdhessék el bevándorlási kérelmük intézését.Szavai szerint a humanitárius vízum azt jelentené, hogy az eddigieknél is jóval könnyebben és szervezettebben tudnának bejutni az EU-ba migránsok.- fogalmazott a kormánypárti politikus.Idézte a brüsszeli migrációs biztost, Dimitrisz Avramopuloszt, aki szerint a jelenlegi brüsszeli bizottságnak kiemelten fontos a legális migráció bővítése.Ugyanezt tartalmazza az Európai Bizottság közelmúltban közzétett legújabb javaslata, amelyben állandó áttelepítési programot, legális migrációs útvonalakat, határmenedzsmentet és a menekültkérelmek brüsszeli elbírálását sürgetik - tette hozzá Hidvéghi Balázs.Dimitrisz Avramopulosz azt is megismételte - folytatta -, hogy legalizálni akarják a migrációt, meg akarják könnyíteni a gazdasági bevándorlók beutaztatását. A Fidesz kommunikációs igazgatója ezzel kapcsolatban jelezte: amikor a gazdasági bevándorlók belépnek az EU-ba, és menedékkérőkként határozzák meg magukat, gyakorlatilag illegális bevándorlók, a mostani törekvések pedig arra irányulnak, hogy aki csak gondol egyet, és Európába akar jönni, az ezt automatikusan meg is tehesse.Azt is mondta, hogy ha Brüsszel legalizálná a beutaztatást, akkor afrikaiak milliói indulnának el Európa felé, hogy "a többi régióról ne is beszéljünk".Az EP-választás felé közeledve egyre világosabban látszik a tét: ha ez a bevándorláspárti többség marad Brüsszelben, akkor fel fogják gyorsítani a bevándorlók beutaztatását az EU-ba - mondta.Hidvéghi Balázs kérdésre helyes célnak nevezte, hogy létrejöjjön egy magyarságkutató intézet.Egy másik, egészségüggyel kapcsolatos felvetésre azt felelte: nem helyénvaló, ha az állami intézményekben zajló állami ellátás összekeveredik mangánrendelésekkel, azokat magánrendelőkben kell végezni. Ezt az elviekben létező szétválasztást a gyakorlatba is át kell ültetni - mondta.Azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok nem engedélyezték a Recep Tayyip Erdogan török elnök ellen szervezett DK-tüntetést, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: a DK nem tüntetni, hanem provokálni akart. Ugyanis közvetlenül a szóban forgó helyszín, a Magyar Tudományos Akadémia mellett, onnan néhány méterre tüntethetett volna a párt - fűzte hozzá.Ugyancsak kérdésre, a Jobbikról szólva Hidvéghi Balázs azt is mondta: a Jobbik elég kétségbeejtő helyzetbe lavírozta magát, elárulta korábbi szavazóit, és szánalmas hazudozásba és belső harcba süllyedt. "Soros György és az ő hálózata durván és masszívan behálózta a Jobbikot" - jelentette ki.