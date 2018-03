Ficsak: Vona helyettesének munkahelyi zaklatás miatt kell felelnie

Ózd jobbikos polgármesterének munkahelyi zaklatás miatt felelnie kell a büntető törvénykönyv alapján - jelentette ki a Fiatal Családosok Klubja alapítója, Újbuda fideszes alpolgármestere szombaton Budapesten, sajtótájékoztatóján. Király Nóra közölte: több hangfelvétel is bizonyítja, hogy Janiczak Dávid trágár szavakkal illette egyik beosztottját és kolléganőjét. Az elhangzottak nem csupán erkölcsileg ítélendők el, de munkahelyi zaklatásnak is minősülnek. A polgármester visszaélt hatalmi pozíciójával, ezért a büntető törvénykönyv szerint kell felelnie - közölte. A nyomdafestéket nem tűrő szóhasználat nem való a közéletbe, különösen nem egy 35 ezres város polgármesterétől, aki emellett egy ellenzéki párt tisztségviselője is - mondta Király Nóra. Janiczak Dávidnak távoznia kell a közéletből! - jelentette ki a Ficsak alapítója.